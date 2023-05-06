06 мая 2023

Кандидат в президенты Америки Кеннеди разоблачил СМИ об успехах ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Роберт Кеннеди заявил, что ВС РФ в зоне СВО наращивают силы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Российской Федерации в зоне спецоперации (СВО) наращивают свои силы в то время, когда американцам в СМИ рассказывают, что якобы русские проигрывают в конфликте на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший.

«Русские не могут проиграть этот [конфликт]. Нам говорят, что они проигрывают. <…> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast. По его словам, киевские власти вместе с США стараются скрыть потери украинских бойцов на поле боя. От указал, что Вашингтон не сможет дать Украине артиллерийские орудия взамен уничтоженным на фронте.

США и страны Запада помогают Украине с самого начала СВО денежными траншами и вооружением. Бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос еще в 2022 году заявлял, что у США нет дополнительного вооружения для украинской армии. Согласно статистике Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч бойцов.

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Военнослужащие Российской Федерации в зоне спецоперации (СВО) наращивают свои силы в то время, когда американцам в СМИ рассказывают, что якобы русские проигрывают в конфликте на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший. «Русские не могут проиграть этот [конфликт]. Нам говорят, что они проигрывают. <…> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast. По его словам, киевские власти вместе с США стараются скрыть потери украинских бойцов на поле боя. От указал, что Вашингтон не сможет дать Украине артиллерийские орудия взамен уничтоженным на фронте. США и страны Запада помогают Украине с самого начала СВО денежными траншами и вооружением. Бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос еще в 2022 году заявлял, что у США нет дополнительного вооружения для украинской армии. Согласно статистике Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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