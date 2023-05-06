Кандидат в президенты Америки Кеннеди разоблачил СМИ об успехах ВСУ

07 мая 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Роберт Кеннеди заявил, что ВС РФ в зоне СВО наращивают силы Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Российской Федерации в зоне спецоперации (СВО) наращивают свои силы в то время, когда американцам в СМИ рассказывают, что якобы русские проигрывают в конфликте на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший. «Русские не могут проиграть этот [конфликт]. Нам говорят, что они проигрывают. <…> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast. По его словам, киевские власти вместе с США стараются скрыть потери украинских бойцов на поле боя. От указал, что Вашингтон не сможет дать Украине артиллерийские орудия взамен уничтоженным на фронте. США и страны Запада помогают Украине с самого начала СВО денежными траншами и вооружением. Бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос еще в 2022 году заявлял, что у США нет дополнительного вооружения для украинской армии. Согласно статистике Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч бойцов.

Военнослужащие Российской Федерации в зоне спецоперации (СВО) наращивают свои силы в то время, когда американцам в СМИ рассказывают, что якобы русские проигрывают в конфликте на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший. «Русские не могут проиграть этот [конфликт]. Нам говорят, что они проигрывают. <…> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast. По его словам, киевские власти вместе с США стараются скрыть потери украинских бойцов на поле боя. От указал, что Вашингтон не сможет дать Украине артиллерийские орудия взамен уничтоженным на фронте. США и страны Запада помогают Украине с самого начала СВО денежными траншами и вооружением. Бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос еще в 2022 году заявлял, что у США нет дополнительного вооружения для украинской армии. Согласно статистике Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч бойцов.