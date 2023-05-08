SHOT: в Новой Москве неизвестный угнал машину с двумя детьми

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Неизвестный похитил детей в машине белого цвета Фото:

В Новой Москве неизвестный угнал автомобиль, в котором находились двое детей в возрасте четырех и восьми лет. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Неизвестный угнал автомобиль, в котором находилось двое детей 4 и 8 лет на улице Рассказовка в Новой Москве», — пишет telegram-канал со ссылкой на источник. По данным журналистов, силовики занимаются поиском белого Mitsubishi, в котором находились дети.

URA.RU направило запрос ГУ МВД по Московской области для подтверждения или опровержения информации об угоне автомобиля с двумя детьми. На данный момент ответа не поступило.

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В Новой Москве неизвестный угнал автомобиль, в котором находились двое детей в возрасте четырех и восьми лет. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Неизвестный угнал автомобиль, в котором находилось двое детей 4 и 8 лет на улице Рассказовка в Новой Москве», — пишет telegram-канал со ссылкой на источник. По данным журналистов, силовики занимаются поиском белого Mitsubishi, в котором находились дети. URA.RU направило запрос ГУ МВД по Московской области для подтверждения или опровержения информации об угоне автомобиля с двумя детьми. На данный момент ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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