Каждый третий уралец не стал отказываться от курения в постели, несмотря на пожары

30% уральцев не стали отказываться от курения в своей постели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Больше половины работников ответили, что в их компаниях учат, как действовать во время пожара Фото:

71% работников в УрФО решили отказаться от курения в постели на фоне пожаров в регионе, а 29% признались, что продолжают курить там, где спят. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter.

«72% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны. 71% не курят в постели», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования компании основаны на опросе работников компаний Уральского федерального округа.

Почти каждый пятый из опрошенных отказался отвечать на вопрос, проводятся ли в компании учения по противопожарной безопасности. При этом те, кто работает на высших руководящих постах, в 71% случаев ответили, что сотрудников учат, как действовать в случае пожара. 75% опрошенных подчеркнули, что следят за электроникой в своей квартире, боясь пожара дома.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
71% работников в УрФО решили отказаться от курения в постели на фоне пожаров в регионе, а 29% признались, что продолжают курить там, где спят. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter. «72% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны. 71% не курят в постели», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования компании основаны на опросе работников компаний Уральского федерального округа. Почти каждый пятый из опрошенных отказался отвечать на вопрос, проводятся ли в компании учения по противопожарной безопасности. При этом те, кто работает на высших руководящих постах, в 71% случаев ответили, что сотрудников учат, как действовать в случае пожара. 75% опрошенных подчеркнули, что следят за электроникой в своей квартире, боясь пожара дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...