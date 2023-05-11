Каждый третий уралец не стал отказываться от курения в постели, несмотря на пожары

71% работников в УрФО решили отказаться от курения в постели на фоне пожаров в регионе, а 29% признались, что продолжают курить там, где спят. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter.
«72% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны. 71% не курят в постели», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования компании основаны на опросе работников компаний Уральского федерального округа.
Почти каждый пятый из опрошенных отказался отвечать на вопрос, проводятся ли в компании учения по противопожарной безопасности. При этом те, кто работает на высших руководящих постах, в 71% случаев ответили, что сотрудников учат, как действовать в случае пожара. 75% опрошенных подчеркнули, что следят за электроникой в своей квартире, боясь пожара дома.
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