Каждый третий уралец не стал отказываться от курения в постели, несмотря на пожары

30% уральцев не стали отказываться от курения в своей постели

11 мая 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Больше половины работников ответили, что в их компаниях учат, как действовать во время пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU 71% работников в УрФО решили отказаться от курения в постели на фоне пожаров в регионе, а 29% признались, что продолжают курить там, где спят. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter. «72% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны. 71% не курят в постели», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования компании основаны на опросе работников компаний Уральского федерального округа. Почти каждый пятый из опрошенных отказался отвечать на вопрос, проводятся ли в компании учения по противопожарной безопасности. При этом те, кто работает на высших руководящих постах, в 71% случаев ответили, что сотрудников учат, как действовать в случае пожара. 75% опрошенных подчеркнули, что следят за электроникой в своей квартире, боясь пожара дома.

71% работников в УрФО решили отказаться от курения в постели на фоне пожаров в регионе, а 29% признались, что продолжают курить там, где спят. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter. «72% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны. 71% не курят в постели», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования компании основаны на опросе работников компаний Уральского федерального округа. Почти каждый пятый из опрошенных отказался отвечать на вопрос, проводятся ли в компании учения по противопожарной безопасности. При этом те, кто работает на высших руководящих постах, в 71% случаев ответили, что сотрудников учат, как действовать в случае пожара. 75% опрошенных подчеркнули, что следят за электроникой в своей квартире, боясь пожара дома.