В военкомате объяснили, как ищут уральцев для военных сборов

Военкоматы ищут уральских резервистов по месту жительства и на работе

На военные сборы призовут резервистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Урала, которых собираются призвать на военные сборы, будут искать на работе и по месту жительства, чтобы вручить повестку. Это мероприятие ежегодное и не связано с мобилизацией, сообщили URA.RU в свердловском областном военкомате.

«Повестки на сборы будут рассылаться либо на почту по месту жительства имеющих статус военнообязанных, либо через отделы кадров предприятий, где они работают», — говорится в сообщении военкомата. Там подчеркнули, что на сборы будут призваны, кроме прочих, те, кто прошел военные кафедры в вузе.

В военкомате успокоили уральцев, объяснив, что военные сборы не связаны с мобилизацией. «Это абсолютно рутинные мероприятия, проходящие два раза в год и не имеющие никакого отношения к мобилизации», — заключили в военкомате.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян на военные сборы. Документ касается призыва тех, кто находится в запасе.