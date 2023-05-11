В военкомате объяснили, как ищут уральцев для военных сборов

Военкоматы ищут уральских резервистов по месту жительства и на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
На военные сборы призовут резервистов Фото:

Жители Урала, которых собираются призвать на военные сборы, будут искать на работе и по месту жительства, чтобы вручить повестку. Это мероприятие ежегодное и не связано с мобилизацией, сообщили URA.RU в свердловском областном военкомате.

«Повестки на сборы будут рассылаться либо на почту по месту жительства имеющих статус военнообязанных, либо через отделы кадров предприятий, где они работают», — говорится в сообщении военкомата. Там подчеркнули, что на сборы будут призваны, кроме прочих, те, кто прошел военные кафедры в вузе.

В военкомате успокоили уральцев, объяснив, что военные сборы не связаны с мобилизацией. «Это абсолютно рутинные мероприятия, проходящие два раза в год и не имеющие никакого отношения к мобилизации», — заключили в военкомате.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян на военные сборы. Документ касается призыва тех, кто находится в запасе.

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Жители Урала, которых собираются призвать на военные сборы, будут искать на работе и по месту жительства, чтобы вручить повестку. Это мероприятие ежегодное и не связано с мобилизацией, сообщили URA.RU в свердловском областном военкомате. «Повестки на сборы будут рассылаться либо на почту по месту жительства имеющих статус военнообязанных, либо через отделы кадров предприятий, где они работают», — говорится в сообщении военкомата. Там подчеркнули, что на сборы будут призваны, кроме прочих, те, кто прошел военные кафедры в вузе. В военкомате успокоили уральцев, объяснив, что военные сборы не связаны с мобилизацией. «Это абсолютно рутинные мероприятия, проходящие два раза в год и не имеющие никакого отношения к мобилизации», — заключили в военкомате. Ранее президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян на военные сборы. Документ касается призыва тех, кто находится в запасе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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