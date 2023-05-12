12 мая 2023

В Швейцарии заявили о невозможности использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

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Разное. Курган, центробанк, банк россии
Заявление о передачи российских активов Украине неверно истолковано, заявила Берчи Фото:

Швейцария отрицает использование активов ЦБ РФ, находящихся в стране, для восстановления Украины. Об этом заявила глава информационной службы государственного секретариата экономики Швейцарии Антье Берчи. По ее словам, заявление о передачи российских активов связано с неверным истолкованием пресс-релиза швейцарского правительства.

«Швейцария не считает возможным использовать активы российского ЦБ для восстановления Украины. В этом пресс-релизе лишь отмечается, что ЕС продолжаются рассуждать о том, нужно ли инвестировать активы ЦБ РФ, а вырученные средства использовать для восстановления Украины», — передает слова Берчи ТАСС.

Ранее сообщалось, что Щвейцария, в связи с введением санкций в отношении РФ, заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Позже швейцарские власти заявили, что считают возможным отправить активы на восстановление Украины. Уточнялось, что средства взяты не с замороженных российских активов.

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Швейцария отрицает использование активов ЦБ РФ, находящихся в стране, для восстановления Украины. Об этом заявила глава информационной службы государственного секретариата экономики Швейцарии Антье Берчи. По ее словам, заявление о передачи российских активов связано с неверным истолкованием пресс-релиза швейцарского правительства. «Швейцария не считает возможным использовать активы российского ЦБ для восстановления Украины. В этом пресс-релизе лишь отмечается, что ЕС продолжаются рассуждать о том, нужно ли инвестировать активы ЦБ РФ, а вырученные средства использовать для восстановления Украины», — передает слова Берчи ТАСС. Ранее сообщалось, что Щвейцария, в связи с введением санкций в отношении РФ, заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Позже швейцарские власти заявили, что считают возможным отправить активы на восстановление Украины. Уточнялось, что средства взяты не с замороженных российских активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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