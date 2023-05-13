Жители Нью-Йорка призвали остановить Украину и отправить оружие Путину. Скрин

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Послание об отправке оружия России появилась на столбе в Нью-Йорке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На одном из столбов в Нью-Йорке проявился отредактированный стикер в поддержку России и президента РФ Владимира Путина. Ранее на столбе находилась информация о поддержке Украины. О находке написал американский журналист Джереми Лоффредо.

«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — гласит фраза на столбе. Изначально на стикере была надпись о поддержке Украины. Однако позже неизвестные переделали ее, убрав лишние детали и изменив смысл.

Во время Дня Победы неизвестные вывели на здание Белого дома в США надпись «Победили в 1945, победим и сейчас». На фасаде Рейхстага можно было увидеть послание «Деды победили, внуки победят». В феврале на улицах Вашингтона прошла массовая акция протеста против поддержки Украины. Она носила название «Марш ярости против военной машины», передает «Национальная служба новостей».

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На одном из столбов в Нью-Йорке проявился отредактированный стикер в поддержку России и президента РФ Владимира Путина. Ранее на столбе находилась информация о поддержке Украины. О находке написал американский журналист Джереми Лоффредо. «Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — гласит фраза на столбе. Изначально на стикере была надпись о поддержке Украины. Однако позже неизвестные переделали ее, убрав лишние детали и изменив смысл. Во время Дня Победы неизвестные вывели на здание Белого дома в США надпись «Победили в 1945, победим и сейчас». На фасаде Рейхстага можно было увидеть послание «Деды победили, внуки победят». В феврале на улицах Вашингтона прошла массовая акция протеста против поддержки Украины. Она носила название «Марш ярости против военной машины», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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