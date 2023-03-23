В Турции раскрыли истинную причину протестов во Франции

24 марта 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Более миллиона французов вышли на протесты во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последствия для Европы за активную военную помощь Украине не заставили себя долго ждать, массовые протесты граждан во Франции напрямую связаны с экономическими трудностями страны. Об этом пишет турецкая газета DikGazete. «Европейские страны, действуя совместно против России, стали расплачиваться за последствия народными восстаниями. Например: восстание народа во Франции против правительства Эммануэля Макрона на самом деле является результатом экономических трудностей, которые приходят с поддержкой, оказанной Украине», — передает DikGazete. При этом там отмечается, что европейские страны никогда не хотели, чтобы их правительство было вовлечено в экономическую и фактическую войну с Россией. Там отметили, что в настоящее время Россия обрела свое превосходство как в дипломатическом плане, так и на фронте. «Теперь они прекрасно знают, что все, что им нужно сделать, это усадить киевский режим за стол переговоров. Если они этого не сделают, восстания против правительств в Европе будут продолжаться, нестабильность в Европе будет нарастать», — пишет издание. Ранее стало известно, что свыше миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста. В Париже недовольные действиями властей граждане бьют витрины магазинов и жгут мусор, передает RT. До этого в городе прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор некоторые страны активно оказывают поддержку Киеву отправляя оружие для ВСУ. Россия не раз заявляла о готовности начать диалог с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последствия для Европы за активную военную помощь Украине не заставили себя долго ждать, массовые протесты граждан во Франции напрямую связаны с экономическими трудностями страны. Об этом пишет турецкая газета DikGazete. «Европейские страны, действуя совместно против России, стали расплачиваться за последствия народными восстаниями. Например: восстание народа во Франции против правительства Эммануэля Макрона на самом деле является результатом экономических трудностей, которые приходят с поддержкой, оказанной Украине», — передает DikGazete. При этом там отмечается, что европейские страны никогда не хотели, чтобы их правительство было вовлечено в экономическую и фактическую войну с Россией. Там отметили, что в настоящее время Россия обрела свое превосходство как в дипломатическом плане, так и на фронте. «Теперь они прекрасно знают, что все, что им нужно сделать, это усадить киевский режим за стол переговоров. Если они этого не сделают, восстания против правительств в Европе будут продолжаться, нестабильность в Европе будет нарастать», — пишет издание. Ранее стало известно, что свыше миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста. В Париже недовольные действиями властей граждане бьют витрины магазинов и жгут мусор, передает RT. До этого в городе прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор некоторые страны активно оказывают поддержку Киеву отправляя оружие для ВСУ. Россия не раз заявляла о готовности начать диалог с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.