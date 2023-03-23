В Турции раскрыли истинную причину протестов во Франции

Последствия для Европы за активную военную помощь Украине не заставили себя долго ждать, массовые протесты граждан во Франции напрямую связаны с экономическими трудностями страны. Об этом пишет турецкая газета DikGazete.
«Европейские страны, действуя совместно против России, стали расплачиваться за последствия народными восстаниями. Например: восстание народа во Франции против правительства Эммануэля Макрона на самом деле является результатом экономических трудностей, которые приходят с поддержкой, оказанной Украине», — передает DikGazete. При этом там отмечается, что европейские страны никогда не хотели, чтобы их правительство было вовлечено в экономическую и фактическую войну с Россией.
Там отметили, что в настоящее время Россия обрела свое превосходство как в дипломатическом плане, так и на фронте. «Теперь они прекрасно знают, что все, что им нужно сделать, это усадить киевский режим за стол переговоров. Если они этого не сделают, восстания против правительств в Европе будут продолжаться, нестабильность в Европе будет нарастать», — пишет издание.
Ранее стало известно, что свыше миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста. В Париже недовольные действиями властей граждане бьют витрины магазинов и жгут мусор, передает RT. До этого в городе прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор некоторые страны активно оказывают поддержку Киеву отправляя оружие для ВСУ. Россия не раз заявляла о готовности начать диалог с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Последствия для Европы за активную военную помощь Украине не заставили себя долго ждать, массовые протесты граждан во Франции напрямую связаны с экономическими трудностями страны. Об этом пишет турецкая газета DikGazete. «Европейские страны, действуя совместно против России, стали расплачиваться за последствия народными восстаниями. Например: восстание народа во Франции против правительства Эммануэля Макрона на самом деле является результатом экономических трудностей, которые приходят с поддержкой, оказанной Украине», — передает DikGazete. При этом там отмечается, что европейские страны никогда не хотели, чтобы их правительство было вовлечено в экономическую и фактическую войну с Россией. Там отметили, что в настоящее время Россия обрела свое превосходство как в дипломатическом плане, так и на фронте. «Теперь они прекрасно знают, что все, что им нужно сделать, это усадить киевский режим за стол переговоров. Если они этого не сделают, восстания против правительств в Европе будут продолжаться, нестабильность в Европе будет нарастать», — пишет издание. Ранее стало известно, что свыше миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста. В Париже недовольные действиями властей граждане бьют витрины магазинов и жгут мусор, передает RT. До этого в городе прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор некоторые страны активно оказывают поддержку Киеву отправляя оружие для ВСУ. Россия не раз заявляла о готовности начать диалог с Киевом, однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.