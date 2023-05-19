Депутат Госдумы Нилов призвал дать возможность гасить долги по налогам за счет вычетов

20 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Многие Россияне не пользуются налоговыми вычетами, сказал Ярослав Нилов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В случае возникновения задолженности на едином налоговом счете человеку необходимо дать возможность реструктуризировать задолженность за счет получения налогового вычета, на который он имеет право. Об этом заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Новость по теме Как получить налоговый вычет за лечение в 2023 году. Инфографика «Здесь необходимо предусмотреть возможность реструктуризации долга, то есть вернуть сумму меньше, чем положено по налоговому вычету, если гражданин имеет на него право. Мы обратимся в Федеральную налоговую службу, посмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы таких ситуаций не возникало и граждане в такую кабалу не попадали. Если потребуется внесение изменений в законодательство, значит, соответствующие законопроекты будут подготовлены», — сказал Ярослав Нилов. Также председатель комитета подчеркнул, что важно информировать граждан о возможности получения налоговых вычетов. «Многие не пользуются такой возможностью, потому что процедура сильно забюрократизирована. Кто-то не знает о том, что помимо имущественного можно получить социальный налоговый вычет при получении платных медицинских услуг, занятий спортом или инвестиционный налоговый вычет», — отметил депутат.

В случае возникновения задолженности на едином налоговом счете человеку необходимо дать возможность реструктуризировать задолженность за счет получения налогового вычета, на который он имеет право. Об этом заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Здесь необходимо предусмотреть возможность реструктуризации долга, то есть вернуть сумму меньше, чем положено по налоговому вычету, если гражданин имеет на него право. Мы обратимся в Федеральную налоговую службу, посмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы таких ситуаций не возникало и граждане в такую кабалу не попадали. Если потребуется внесение изменений в законодательство, значит, соответствующие законопроекты будут подготовлены», — сказал Ярослав Нилов. Также председатель комитета подчеркнул, что важно информировать граждан о возможности получения налоговых вычетов. «Многие не пользуются такой возможностью, потому что процедура сильно забюрократизирована. Кто-то не знает о том, что помимо имущественного можно получить социальный налоговый вычет при получении платных медицинских услуг, занятий спортом или инвестиционный налоговый вычет», — отметил депутат.