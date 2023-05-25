25 мая 2023

Подполковник ВС США Дэвис рассказал о переломе в зоне СВО, который не заметил Запад

Подполковник ВС США Дэвис: Запад не заметил перелома в военных действиях и роста профессионализма россиян
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Запада не заметил роста профессионализма российской армии, заявил Дэвис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны привыкли недооценивать РФ и не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии. Об этом заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

«За последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения в боях. Однако на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии, которая лучше приспособилась к ведению боевых действий», — передает слова эксперта 19FortyFive. По его мнению, сейчас Украине приходится выбирать между использованием своих оставшихся наступательных возможностей или сохранить их на случай, если Россия сама начнет наступление.

Ранее Дэниел Дэвис заявлял, что главной целью США на Украине является перекладывание бремени поддержки Киева на Европу. По его мнению, Вашингтон пытается исключить появление мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами СВО.

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Западные страны привыкли недооценивать РФ и не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии. Об этом заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис. «За последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения в боях. Однако на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии, которая лучше приспособилась к ведению боевых действий», — передает слова эксперта 19FortyFive. По его мнению, сейчас Украине приходится выбирать между использованием своих оставшихся наступательных возможностей или сохранить их на случай, если Россия сама начнет наступление. Ранее Дэниел Дэвис заявлял, что главной целью США на Украине является перекладывание бремени поддержки Киева на Европу. По его мнению, Вашингтон пытается исключить появление мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами СВО.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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