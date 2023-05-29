В Белгородской области опровергли информацию о принудительном сборе средств на СВО

В Белгороде для жильцов ЖК «Аквамарин» не вводили принудительного сбора средств на специальную военную операцию (СВО). Информацию об этом сообщили в диспетчерской службе УК «Сириус».
Ранее в социальных сетях стали распространяться данные о том, что жильцы ЖК «Аквамарин» в Белгороде якобы должны будут вместе со счетами за коммунальные услуги ежемесячно оплачивать целевой сбор в размере 500 рублей на нужды участников СВО. В УК «Сириус», обслуживающей этот дом, информацию об этом опровергли. «У нас данных о сборе средств на СВО с жильцов нет», — сказали в диспетчерской службе компании.
Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ, пункта о сборе каких-либо средств на СВО в структуре платы за жилое помещение и коммунальные услуги быть не может. Жители разных регионов России могут добровольно собирать помощь для участников СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана в военные госпитали отправят уникальную спецодежду для раненых участников специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель ателье «Арсана» в городе Евгения Московенкова.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».
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