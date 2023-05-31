Власти Перми помогают ФСБ в других городах набирать контрактников

31 мая 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Власти в Перми помогают ФСБ в поиске контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Перми приглашают на службу в пограничное управление ФСБ по Кургану и Тюмени. Объявление о наборе граждан разместила она своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ленинского района города. «Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает граждан для прохождения военной службы по контракту», — говорится в объявлении. Контрактникам обещают достойное денежное довольствие, социальные льготы, а также возможность реализации «в различных сферах служебной деятельности». Указано, что набор граждан ведется в Кургане. В свою очередь, у граждан Тюменской области есть возможность служить в погрануправлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Зарплата военнослужащих составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач. Ранее в Пермском крае региональное управление Росгвардии обратилось в медуниверситет с просьбой о содействии в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

Жителей Перми приглашают на службу в пограничное управление ФСБ по Кургану и Тюмени. Объявление о наборе граждан разместила она своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ленинского района города. «Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает граждан для прохождения военной службы по контракту», — говорится в объявлении. Контрактникам обещают достойное денежное довольствие, социальные льготы, а также возможность реализации «в различных сферах служебной деятельности». Указано, что набор граждан ведется в Кургане. В свою очередь, у граждан Тюменской области есть возможность служить в погрануправлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Зарплата военнослужащих составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач. Ранее в Пермском крае региональное управление Росгвардии обратилось в медуниверситет с просьбой о содействии в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.