Власти Перми помогают ФСБ в других городах набирать контрактников

Жителей Перми приглашают на службу в пограничное управление ФСБ по Кургану и Тюмени. Объявление о наборе граждан разместила она своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ленинского района города.
«Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает граждан для прохождения военной службы по контракту», — говорится в объявлении. Контрактникам обещают достойное денежное довольствие, социальные льготы, а также возможность реализации «в различных сферах служебной деятельности». Указано, что набор граждан ведется в Кургане.
В свою очередь, у граждан Тюменской области есть возможность служить в погрануправлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Зарплата военнослужащих составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач.
Ранее в Пермском крае региональное управление Росгвардии обратилось в медуниверситет с просьбой о содействии в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.
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