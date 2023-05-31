Власти Перми помогают ФСБ в других городах набирать контрактников

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Власти в Перми помогают ФСБ в поиске контрактников Фото:

Жителей Перми приглашают на службу в пограничное управление ФСБ по Кургану и Тюмени. Объявление о наборе граждан разместила она своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ленинского района города.

«Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает граждан для прохождения военной службы по контракту», — говорится в объявлении. Контрактникам обещают достойное денежное довольствие, социальные льготы, а также возможность реализации «в различных сферах служебной деятельности». Указано, что набор граждан ведется в Кургане.

В свою очередь, у граждан Тюменской области есть возможность служить в погрануправлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Зарплата военнослужащих составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач.

Ранее в Пермском крае региональное управление Росгвардии обратилось в медуниверситет с просьбой о содействии в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

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Жителей Перми приглашают на службу в пограничное управление ФСБ по Кургану и Тюмени. Объявление о наборе граждан разместила она своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ленинского района города. «Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает граждан для прохождения военной службы по контракту», — говорится в объявлении. Контрактникам обещают достойное денежное довольствие, социальные льготы, а также возможность реализации «в различных сферах служебной деятельности». Указано, что набор граждан ведется в Кургане. В свою очередь, у граждан Тюменской области есть возможность служить в погрануправлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Зарплата военнослужащих составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач. Ранее в Пермском крае региональное управление Росгвардии обратилось в медуниверситет с просьбой о содействии в поиске сотрудников для работы в Херсонской области. Выпускникам вуза готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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