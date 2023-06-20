На Украине пожаловались на острую нехватку жгутов и бинтов у наступающих отрядов ВСУ

Украинский волонтер Гук: на Украине не хватает бинтов и жгутов
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, обмундирование, снабжение, экипировка, жгут, материально-техническое обеспечение
У волонтеров большой запрос на бинты и жгуты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Украине не хватает медицинских запасов. Об этом заявила волонтер Ирина Гук.

«Закрывали запросы через медицинские службы своих подразделений и точно имели припасы, а сейчас они горят и горят», — написала Гук в соцсетях. Она добавила, что у волонтеров большой запрос на бинты и жгуты. По ее словам, что украинцы не успевают дождаться запасов, которые были куплены заграницей.

Ранее МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.

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В Украине не хватает медицинских запасов. Об этом заявила волонтер Ирина Гук. «Закрывали запросы через медицинские службы своих подразделений и точно имели припасы, а сейчас они горят и горят», — написала Гук в соцсетях. Она добавила, что у волонтеров большой запрос на бинты и жгуты. По ее словам, что украинцы не успевают дождаться запасов, которые были куплены заграницей. Ранее МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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