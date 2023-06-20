На Украине пожаловались на острую нехватку жгутов и бинтов у наступающих отрядов ВСУ

У волонтеров большой запрос на бинты и жгуты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Украине не хватает медицинских запасов. Об этом заявила волонтер Ирина Гук.
«Закрывали запросы через медицинские службы своих подразделений и точно имели припасы, а сейчас они горят и горят», — написала Гук в соцсетях. Она добавила, что у волонтеров большой запрос на бинты и жгуты. По ее словам, что украинцы не успевают дождаться запасов, которые были куплены заграницей.
Ранее МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.
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