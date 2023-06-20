На Украине пожаловались на острую нехватку жгутов и бинтов у наступающих отрядов ВСУ

Украинский волонтер Гук: на Украине не хватает бинтов и жгутов

20 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

У волонтеров большой запрос на бинты и жгуты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Украине не хватает медицинских запасов. Об этом заявила волонтер Ирина Гук. «Закрывали запросы через медицинские службы своих подразделений и точно имели припасы, а сейчас они горят и горят», — написала Гук в соцсетях. Она добавила, что у волонтеров большой запрос на бинты и жгуты. По ее словам, что украинцы не успевают дождаться запасов, которые были куплены заграницей. Ранее МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.

В Украине не хватает медицинских запасов. Об этом заявила волонтер Ирина Гук. «Закрывали запросы через медицинские службы своих подразделений и точно имели припасы, а сейчас они горят и горят», — написала Гук в соцсетях. Она добавила, что у волонтеров большой запрос на бинты и жгуты. По ее словам, что украинцы не успевают дождаться запасов, которые были куплены заграницей. Ранее МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.