Путин узаконил особые условия по кредитам для жителей части регионов РФ

Путин запретил взыскивать просроченные долги с жителей новых регионов РФ
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать просроченные долги с жителей новых регионов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будет запрещено взыскивать просроченные долги. Согласно документу, запрет продлится до 1 января 2026 года.

«Президент подписал Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования и продлится до начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о запрете взыскания долгов с граждан из новых российских субъектов, пишет RT. По словам экспертов, подобное решение со стороны властей будет верным и целесообразным, передает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будет запрещено взыскивать просроченные долги. Согласно документу, запрет продлится до 1 января 2026 года. «Президент подписал Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования и продлится до начала 2026 года. Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о запрете взыскания долгов с граждан из новых российских субъектов, пишет RT. По словам экспертов, подобное решение со стороны властей будет верным и целесообразным, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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