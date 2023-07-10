Путин узаконил особые условия по кредитам для жителей части регионов РФ

Путин запретил взыскивать просроченные долги с жителей новых регионов РФ

10 июля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать просроченные долги с жителей новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будет запрещено взыскивать просроченные долги. Согласно документу, запрет продлится до 1 января 2026 года. «Президент подписал Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования и продлится до начала 2026 года. Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о запрете взыскания долгов с граждан из новых российских субъектов, пишет RT. По словам экспертов, подобное решение со стороны властей будет верным и целесообразным, передает MK.RU .

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будет запрещено взыскивать просроченные долги. Согласно документу, запрет продлится до 1 января 2026 года. «Президент подписал Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования и продлится до начала 2026 года. Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о запрете взыскания долгов с граждан из новых российских субъектов, пишет RT. По словам экспертов, подобное решение со стороны властей будет верным и целесообразным, передает MK.RU.