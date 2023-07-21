«АвтоВАЗ» наказал трех дилеров за завышение цен на Lada Vesta

«АвтоВАЗ» применил санкции к дилерам «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» из-за цен на Lada Vesta

Московских дилеров наказали за повышение цен на Lada Vesta Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «АвтоВАЗ» после ряда проверок применил санкции к московским дилерам «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Причиной тому стало необоснованное завышение цен на автомобили Lada Vesta, сообщили в компании.

Проверку в отношении дилеров организовали еще в июне на фоне сообщений в СМИ о необоснованном завышении цен на Lada Vesta NG. «С их (дилеров — прим. URA.RU) стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — рассказал представитель «АвтоВАЗа» РИА Новости.

При этом не уточняется, о каких именно коммерческих санкциях идет речь. Однако в компании отметили, что взыскания могут подразумевать не только штрафы. Также в «АвтоВАЗе» сообщили, что постоянные проверки дилеров, в том числе тайные, продолжаются.

Ранее стало известно, что в октябре «АвтоВАЗ» планирует повысить цены на весь свой модельный ряд, передает VSE42.Ru. Позже глава компании Максим Соколов заявил, что предельные цены на автомобили Lada у дилеров будут жестко контролироваться. По его словам, нарушители будут наказываться санкциями вплоть до расторжения договоров, пишет RT.