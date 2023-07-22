Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен.
«Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно.
Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. «Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно.