Хинштейн: захвативший дом в Подмосковье собрался идти на Кремль. Фото

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ОМОН штурмует коттедж, где засел мужчина с заложниками Фото:

Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен.

«Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно.

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Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. «Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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