Хинштейн: захвативший дом в Подмосковье собрался идти на Кремль. Фото

22 июля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

ОМОН штурмует коттедж, где засел мужчина с заложниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. «Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале . Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно. Фото: telegram-канал Mash Фото: telegram-канал Mash

Захвативший силовиков мужчина в поселке под Истрой (Московская область) хотел «идти в поход на Кремль». Он собрал целый арсенал оружия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. «Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. СОБР и ОМОН штурмуют коттедж с применением газа. Хинштейн рассказал, что мужчина не согласился сдаться мирно.