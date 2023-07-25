25 июля 2023

Россияне утомились от эзотерики и поверили в Бога

Спрос на религиозную литературу в России вырос впервые с 2017 года
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Спрос на карты Таро упал в РФ, сообщил Евгений Капьев Фото:

Россияне все чаще покупают религиозную литературу. Как сообщили в издательской группе «Эксмо-АСТ», увеличение спроса на такую литературу в 2023 году составило 40% в сравнении с 2022 годом. Это максимальный прирост с 2017 года. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.

«Увеличение спроса в сегменте „религия“ по итогам первых шести месяцев 2023 года составило 40% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет РБК со ссылкой на «Эксмо-АСТ». Там уточнили, что до 2023 года подобная литература не имела высокого спроса у россиян. Так, с 2017 года наблюдалось значительное снижение продаж в книжных магазинах и маркетплейсах. Например, в Ozon рост составил 121%.

Уточняется, что до 2023 года в РФ спросом пользовалась эзотерическая литература. В 2022 году популярность набирали карты Таро. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев рассказал РБК, что популярность Таро в прошлом году была обусловлена неопределенностью в мире. Сейчас же, отмечает он, граждане РФ все чаще прислушиваются к церкви и Богу.

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Россияне все чаще покупают религиозную литературу. Как сообщили в издательской группе «Эксмо-АСТ», увеличение спроса на такую литературу в 2023 году составило 40% в сравнении с 2022 годом. Это максимальный прирост с 2017 года. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился. «Увеличение спроса в сегменте „религия“ по итогам первых шести месяцев 2023 года составило 40% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет РБК со ссылкой на «Эксмо-АСТ». Там уточнили, что до 2023 года подобная литература не имела высокого спроса у россиян. Так, с 2017 года наблюдалось значительное снижение продаж в книжных магазинах и маркетплейсах. Например, в Ozon рост составил 121%. Уточняется, что до 2023 года в РФ спросом пользовалась эзотерическая литература. В 2022 году популярность набирали карты Таро. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев рассказал РБК, что популярность Таро в прошлом году была обусловлена неопределенностью в мире. Сейчас же, отмечает он, граждане РФ все чаще прислушиваются к церкви и Богу.
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