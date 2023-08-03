Мишустин стимулировал производителей зерна в преддверии уборочной кампании

Мишустин объявил о новых мерах поддержки аграриев в преддверии уборочной кампании
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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение, которое поможет аграриям в преддверии уборочной кампании Фото:
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Российские аграрии получили преференции при экспорте своей продукции в преддверии старта уборочной кампании. Это позволит стимулировать производителей зерна и удобрений в условиях нестабильной ситуации на мировых продовольственных рынках, объяснил URA ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников смыслы решения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о снижении экспортных пошлин на полгода, которое было озвучено на заседании правительства 3 августа.

«России очень важно увеличение экспорта по всем направлениям, где это можно сделать. Если дружественные страны готовы покупать российскую продукцию, прежде всего зерно, продовольствие, удобрения, то это нужно стимулировать. А одно из радикальных средств стимулирования — это снижение экспортных пошлин. Решение было принято, чтобы подтянуть динамику экспорта, сблизить разрыв экспорта и импорта, оказать влияние на курс рубля, а тем самым и на подешевевший импорт, который дает снижение издержек предприятий», — объяснил Масленников.

Гибкий инструмент тарифных преференций вводится для стимулирования роста поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья, отметил в ходе заседания Мишустин. «Эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий», — подчеркнул премьер.

Для запуска механизма требуется наделить правительство дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» подготовлены и будут направлены на рассмотрение в Госдуму.

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Российские аграрии получили преференции при экспорте своей продукции в преддверии старта уборочной кампании. Это позволит стимулировать производителей зерна и удобрений в условиях нестабильной ситуации на мировых продовольственных рынках, объяснил URA ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников смыслы решения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о снижении экспортных пошлин на полгода, которое было озвучено на заседании правительства 3 августа. «России очень важно увеличение экспорта по всем направлениям, где это можно сделать. Если дружественные страны готовы покупать российскую продукцию, прежде всего зерно, продовольствие, удобрения, то это нужно стимулировать. А одно из радикальных средств стимулирования — это снижение экспортных пошлин. Решение было принято, чтобы подтянуть динамику экспорта, сблизить разрыв экспорта и импорта, оказать влияние на курс рубля, а тем самым и на подешевевший импорт, который дает снижение издержек предприятий», — объяснил Масленников. Гибкий инструмент тарифных преференций вводится для стимулирования роста поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья, отметил в ходе заседания Мишустин. «Эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий», — подчеркнул премьер. Для запуска механизма требуется наделить правительство дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» подготовлены и будут направлены на рассмотрение в Госдуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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