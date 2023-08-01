Власти РФ изменили подходы к социальной защите жителей Донбасса

Жители Донбасса стали социально более защищенными с приходом РФ

01 августа 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов получают российские пособия и пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Уровень социальной защищенности жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей после присоединения регионов к РФ повысился. Об этом URA.RU сказал проректор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым 1 августа. Власти изменили подходы к соцзащите граждан, и с начала 2023 года жителям новых регионов назначено свыше миллиона различных мер поддержки. «Люди оказались в выигрыше, потому что уровень материального обеспечения по социальным выплатам, по социальной помощи в России значительно выше, чем на Украине. В России больше видов назначаемых пособий. Уровень пенсий в России выше, существует социальная пенсия для тех, кто не выработал стаж. Трудности были связаны с тем, что часть документов была утеряна. Но власти применили упрощенную процедуру [начисления пособий], сопоставив показатели новых регионов с показателями Крыма и Ростовской области. Благодаря этому удалось наладить процесс», — сказал Сафонов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что уровень оказания услуг в новых регионах должен соответствовать уровню соседних территорий Фото: Георгий Бергал © URA.RU По данным Фонда с 1 января жители новых регионов стали получать единое пособие. Оно назначено на 210 тысяч детей и четырем тысячам беременных женщин. Еще 90 тысяч семей оформили право на материнский капитал. С 1 марта стали выплачиваться пособия для инвалидов и пенсии, сообщил Чирков. Жителям новых регионов нужна дополнительная поддержка, так как с российской системой социальной защиты многие из них еще плохо знакомы, подчеркнул премьер-министр Мишустин в разговоре с Чирковым. «Им нужно помочь, чтобы все услуги и сервисы там также предоставлялись, и было бы просто и комфортно получать их. Необходимо обеспечить людей выплатами, которые им положены по нашему законодательству», — сказал глава правительства. Мишустин напомнил, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина качество оказания услуг в новых регионах должен соответствовать уровню соседних территорий. «Нужно неукоснительно это делать, чтобы и качество, и объемы поддержки были на достойном уровне», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уровень социальной защищенности жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей после присоединения регионов к РФ повысился. Об этом URA.RU сказал проректор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым 1 августа. Власти изменили подходы к соцзащите граждан, и с начала 2023 года жителям новых регионов назначено свыше миллиона различных мер поддержки. «Люди оказались в выигрыше, потому что уровень материального обеспечения по социальным выплатам, по социальной помощи в России значительно выше, чем на Украине. В России больше видов назначаемых пособий. Уровень пенсий в России выше, существует социальная пенсия для тех, кто не выработал стаж. Трудности были связаны с тем, что часть документов была утеряна. Но власти применили упрощенную процедуру [начисления пособий], сопоставив показатели новых регионов с показателями Крыма и Ростовской области. Благодаря этому удалось наладить процесс», — сказал Сафонов. По данным Фонда с 1 января жители новых регионов стали получать единое пособие. Оно назначено на 210 тысяч детей и четырем тысячам беременных женщин. Еще 90 тысяч семей оформили право на материнский капитал. С 1 марта стали выплачиваться пособия для инвалидов и пенсии, сообщил Чирков. Жителям новых регионов нужна дополнительная поддержка, так как с российской системой социальной защиты многие из них еще плохо знакомы, подчеркнул премьер-министр Мишустин в разговоре с Чирковым. «Им нужно помочь, чтобы все услуги и сервисы там также предоставлялись, и было бы просто и комфортно получать их. Необходимо обеспечить людей выплатами, которые им положены по нашему законодательству», — сказал глава правительства. Мишустин напомнил, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина качество оказания услуг в новых регионах должен соответствовать уровню соседних территорий. «Нужно неукоснительно это делать, чтобы и качество, и объемы поддержки были на достойном уровне», — резюмировал он.