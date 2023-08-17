ФСБ поймала диверсантов, планировавших подрыв станций связи в Красноярском крае

17 августа 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Диверсанты планировали подрыв станций связи в Зеленогорске, заявили в ФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноярском крае задержаны два человека, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. Об этом рассказали в ФСБ РФ. «Задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что подрыв планировался в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае.

В Красноярском крае задержаны два человека, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. Об этом рассказали в ФСБ РФ. «Задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что подрыв планировался в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае.