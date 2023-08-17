ФСБ поймала диверсантов, планировавших подрыв станций связи в Красноярском крае

Диверсанты планировали подрыв станций связи в Зеленогорске, заявили в ФСБ
В Красноярском крае задержаны два человека, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. Об этом рассказали в ФСБ РФ.
«Задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что подрыв планировался в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.