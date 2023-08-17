ФСБ поймала диверсантов, планировавших подрыв станций связи в Красноярском крае

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Диверсанты планировали подрыв станций связи в Зеленогорске, заявили в ФСБ Фото:

В Красноярском крае задержаны два человека, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. Об этом рассказали в ФСБ РФ.

«Задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что подрыв планировался в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае.

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В Красноярском крае задержаны два человека, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. Об этом рассказали в ФСБ РФ. «Задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что подрыв планировался в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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