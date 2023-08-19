Продюсер Пудовкин: Лада Дэнс вышла на сцену под обезболивающими впервые после ДТП

Певица Лада Дэнс впервые после дорожно-транспортного происшествия выступила на сцене в честь Дня города Нижнего Новгорода. Перед концертом медики дали исполнительнице обезболивающие препараты, сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин
«Медицинский персонал контролировал это выступление. Перед концертом ей поставили обезболивающие лекарства», — сообщил Пудовкин телеканалу «360».
Пудовкин был против выступления. По его словам, Лада Дэнс чувствовала ответственность перед зрителями, поэтому решила выйти на сцену.
Певица попала в аварию, когда ехала в такси по Подольску. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Певицу перевели в закрытую клинику из-за назойливых фанатов.
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