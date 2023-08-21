В Калужской области отразили атаку беспилотника

В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Владислав Шапша
Украинский беспилотник упал в Калужской области. Его сбила российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем
За 21 августа российская система ПВО также сбила два украинских беспилотника, которые летели в Московскую область. После этого жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе. По предварительной информации, они связаны с работой ПВО.
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