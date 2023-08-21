В Калужской области отразили атаку беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон.США.stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Владислав Шапша Фото:

Украинский беспилотник упал в Калужской области. Его сбила российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его данным, никто не пострадал и ничего не разрушено.

За 21 августа российская система ПВО также сбила два украинских беспилотника, которые летели в Московскую область. После этого жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе. По предварительной информации, они связаны с работой ПВО.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский беспилотник упал в Калужской области. Его сбила российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его данным, никто не пострадал и ничего не разрушено. За 21 августа российская система ПВО также сбила два украинских беспилотника, которые летели в Московскую область. После этого жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе. По предварительной информации, они связаны с работой ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...