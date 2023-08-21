В Калужской области отразили атаку беспилотника

21 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Владислав Шапша Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Украинский беспилотник упал в Калужской области. Его сбила российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале . По его данным, никто не пострадал и ничего не разрушено. За 21 августа российская система ПВО также сбила два украинских беспилотника, которые летели в Московскую область. После этого жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе. По предварительной информации, они связаны с работой ПВО.

Украинский беспилотник упал в Калужской области. Его сбила российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его данным, никто не пострадал и ничего не разрушено. За 21 августа российская система ПВО также сбила два украинских беспилотника, которые летели в Московскую область. После этого жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе. По предварительной информации, они связаны с работой ПВО.