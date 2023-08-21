Обломки беспилотника упали на дом в Подмосковье, есть пострадавшие

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Город. Курган, зима, машина скорой помощи, скорая помошь
Два человека пострадали после падения обломков беспилотника Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Обломки беспилотника упали на садовый дом в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека.

«Два беспилотника были перехвачены силами ПВО. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — сообщил он в своем telegram-канале.

Два человека пострадали. Мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Также повреждения получили три дома, в них выбиты окна.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Временно была ограничена работа всех аэропортов столицы.

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Обломки беспилотника упали на садовый дом в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека. «Два беспилотника были перехвачены силами ПВО. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — сообщил он в своем telegram-канале. Два человека пострадали. Мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Также повреждения получили три дома, в них выбиты окна. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Временно была ограничена работа всех аэропортов столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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