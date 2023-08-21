Обломки беспилотника упали на дом в Подмосковье, есть пострадавшие

21 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Два человека пострадали после падения обломков беспилотника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Обломки беспилотника упали на садовый дом в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека. «Два беспилотника были перехвачены силами ПВО. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — сообщил он в своем telegram-канале. Два человека пострадали. Мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Также повреждения получили три дома, в них выбиты окна. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Временно была ограничена работа всех аэропортов столицы.

Обломки беспилотника упали на садовый дом в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека. «Два беспилотника были перехвачены силами ПВО. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — сообщил он в своем telegram-канале. Два человека пострадали. Мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Также повреждения получили три дома, в них выбиты окна. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Временно была ограничена работа всех аэропортов столицы.