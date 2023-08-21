Обломки беспилотника упали на дом в Подмосковье, есть пострадавшие

Два человека пострадали после падения обломков беспилотника
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Обломки беспилотника упали на садовый дом в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека.
«Два беспилотника были перехвачены силами ПВО. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра», — сообщил он в своем telegram-канале.
Два человека пострадали. Мужчина доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Также повреждения получили три дома, в них выбиты окна.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Временно была ограничена работа всех аэропортов столицы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.