Тверской губернатор: упавший самолет был гражданским 23 августа 2023 в 22:43 Размер текста - 17 + Правительство Тверской области сообщило, что упал гражданский самолет в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным В Тверской области упал гражданский самолет. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным ведомства, губернатор Тверской области Игорь Руденя следит за ситуацией. «23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте правительства региона . Отмечается, что спецслужбы работают на месте. По данным ведомства, уточняется число погибших и детали происшествия. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что упавший самолет в Тверской области принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. Самолет совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В МЧС РФ отметили, что десять человек погибли при крушении джета в Тверской области. В Тверской области упал гражданский самолет. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным ведомства, губернатор Тверской области Игорь Руденя следит за ситуацией. «23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте правительства региона. Отмечается, что спецслужбы работают на месте. По данным ведомства, уточняется число погибших и детали происшествия. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что упавший самолет в Тверской области принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. Самолет совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В МЧС РФ отметили, что десять человек погибли при крушении джета в Тверской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям