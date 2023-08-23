23 августа 2023

Тверской губернатор: упавший самолет был гражданским

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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Правительство Тверской области сообщило, что упал гражданский самолет в регионе Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

В Тверской области упал гражданский самолет. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным ведомства, губернатор Тверской области Игорь Руденя следит за ситуацией.

«23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте правительства региона.

Отмечается, что спецслужбы работают на месте. По данным ведомства, уточняется число погибших и детали происшествия.

Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что упавший самолет в Тверской области принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. Самолет совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В МЧС РФ отметили, что десять человек погибли при крушении джета в Тверской области.

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В Тверской области упал гражданский самолет. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным ведомства, губернатор Тверской области Игорь Руденя следит за ситуацией. «23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте правительства региона. Отмечается, что спецслужбы работают на месте. По данным ведомства, уточняется число погибших и детали происшествия. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что упавший самолет в Тверской области принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. Самолет совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В МЧС РФ отметили, что десять человек погибли при крушении джета в Тверской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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