Тверской губернатор: упавший самолет был гражданским

В Тверской области упал гражданский самолет. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным ведомства, губернатор Тверской области Игорь Руденя следит за ситуацией.
«23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте
Отмечается, что спецслужбы работают на месте. По данным ведомства, уточняется число погибших и детали происшествия.
Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что упавший самолет в Тверской области принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. Самолет совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В МЧС РФ отметили, что десять человек погибли при крушении джета в Тверской области.
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