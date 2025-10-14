Госдума решит, как принять депортированных из Латвии россиян

В Государственной думе примут меры для принятия 841 депортированного гражданина РФ из Латвии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Попросим глав профильных комитетов, <…> Петра Олеговича [Толстого] (вице-спикера парламента — прим. URA.RU) подготовить необходимые предложения, которые должны носить конкретный характер и охладить безумные головы, которые принимают такие решения», — заявил Володин в эфире прямой трансляции заседания. Он также отметил, что Госдума сделает все для защиты российских граждан.
Также председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в скором времени будет принято заявление Госдумы о принятии мер в отношении депортированных граждан. Оно будет сформулировано в четверг.
Ранее латвийские власти объявили о депортации граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. По данным МВД РФ, для поддержки более 800 депортируемых уже разработан комплекс мер, а с 2006 года действует программа по переселению соотечественников из-за рубежа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.