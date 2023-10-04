Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии

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Марину Овсянникову приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы Фото:

Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее обвиняли в фейках о ВС РФ.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

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Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее обвиняли в фейках о ВС РФ. «С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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