Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии

04 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Марину Овсянникову приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы Фото: Александр Щербак/ТАСС Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее обвиняли в фейках о ВС РФ. «С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее обвиняли в фейках о ВС РФ. «С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.