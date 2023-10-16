Четвертый адвокат Навального сбежал из России

16 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Адвокат Александр Федулов вылетел в Стамбул, сообщает RT Фото: Алексей Колчин © URA.RU Адвокат Александр Федулов, который работал над делами оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), сбежал из России. Он перестал выходить на связь. «Федулов сбежал из России», — сообщает телеканал RT . Там добавили, что он перестал выходить на связь и был замечен в аэропорту Домодедово, отправляющимся в Стамбул. Некоторые источники утверждают, что это связано с возможным преследованием других адвокатов Навального, заключил телеканал. В Москве были задержаны адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Главный адвокат Ольга Михайлова экстренно покинула Россию после задержания своих коллег. Суд в Москве издал решение об аресте Игоря Сергунина. Третьего адвоката Вадима Кобзева также отправили в СИЗО.

Адвокат Александр Федулов, который работал над делами оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), сбежал из России. Он перестал выходить на связь. «Федулов сбежал из России», — сообщает телеканал RT. Там добавили, что он перестал выходить на связь и был замечен в аэропорту Домодедово, отправляющимся в Стамбул. Некоторые источники утверждают, что это связано с возможным преследованием других адвокатов Навального, заключил телеканал. В Москве были задержаны адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Главный адвокат Ольга Михайлова экстренно покинула Россию после задержания своих коллег. Суд в Москве издал решение об аресте Игоря Сергунина. Третьего адвоката Вадима Кобзева также отправили в СИЗО.