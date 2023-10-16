Четвертый адвокат Навального сбежал из России

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Суд по Карапетяну г. Екатеринбург, документы, адвокат, ручка в руке
Адвокат Александр Федулов вылетел в Стамбул, сообщает RT Фото:

Адвокат Александр Федулов, который работал над делами оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), сбежал из России. Он перестал выходить на связь.

«Федулов сбежал из России», — сообщает телеканал RT. Там добавили, что он перестал выходить на связь и был замечен в аэропорту Домодедово, отправляющимся в Стамбул. Некоторые источники утверждают, что это связано с возможным преследованием других адвокатов Навального, заключил телеканал.

В Москве были задержаны адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Главный адвокат Ольга Михайлова экстренно покинула Россию после задержания своих коллег. Суд в Москве издал решение об аресте Игоря Сергунина. Третьего адвоката Вадима Кобзева также отправили в СИЗО.

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Адвокат Александр Федулов, который работал над делами оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), сбежал из России. Он перестал выходить на связь. «Федулов сбежал из России», — сообщает телеканал RT. Там добавили, что он перестал выходить на связь и был замечен в аэропорту Домодедово, отправляющимся в Стамбул. Некоторые источники утверждают, что это связано с возможным преследованием других адвокатов Навального, заключил телеканал. В Москве были задержаны адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Главный адвокат Ольга Михайлова экстренно покинула Россию после задержания своих коллег. Суд в Москве издал решение об аресте Игоря Сергунина. Третьего адвоката Вадима Кобзева также отправили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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