Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отправился в Луганск. Фото

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Освящение храма Архангела Михаила в селе Новоипатово. Свердловская область, кульберг алексей, митрополит евгений
Сейчас митрополит Евгений пребывает с братским визитом в Луганской епархии Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) уехал в Луганск (ЛНР), где уже успел посетить государственный педагогический университет, а также встретиться со студентами и преподавателями. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Совета по взаимодействию церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания посетил Луганский государственный педагогический университет», — рассказали представители епархии. Также Кульберг посетил храм, расположенный на территории учебного заведения, встретился с представителями руководства, преподавателями и студентами вуза и обсудил духовно-нравственное воспитание молодежи.

Ранее митрополит Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге. Также владыка подарил главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы Царской семьи и Евгения Боткина.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) уехал в Луганск (ЛНР), где уже успел посетить государственный педагогический университет, а также встретиться со студентами и преподавателями. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Совета по взаимодействию церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания посетил Луганский государственный педагогический университет», — рассказали представители епархии. Также Кульберг посетил храм, расположенный на территории учебного заведения, встретился с представителями руководства, преподавателями и студентами вуза и обсудил духовно-нравственное воспитание молодежи. Ранее митрополит Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге. Также владыка подарил главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы Царской семьи и Евгения Боткина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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