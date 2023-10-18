Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) уехал в Луганск (ЛНР), где уже успел посетить государственный педагогический университет, а также встретиться со студентами и преподавателями. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
«Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Совета по взаимодействию церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания посетил Луганский государственный педагогический университет», — рассказали представители епархии. Также Кульберг посетил храм, расположенный на территории учебного заведения, встретился с представителями руководства, преподавателями и студентами вуза и обсудил духовно-нравственное воспитание молодежи.
Ранее митрополит Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге. Также владыка подарил главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы Царской семьи и Евгения Боткина.
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