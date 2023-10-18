В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле детьми

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Суд в скором времени назначит подозреваемым меру пресечения Фото:

В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле людьми. Первой была женщина, воспитывающая 15 детей, сообщили в столичной прокуратуре.

«Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что подозреваемая в качестве суррогатной матери родила детей, которых позже передала своей подельнице.

Женщинам предъявлено обвинение по статье «торговля людьми». В скором времени суд рассмотрит для них меру пресечения.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 47-летней женщины по подозрению в торговле людьми. Подозреваемая воспитывала 15 детей, однако ДНК-тест не показал родства между ними. Против нее было возбуждено уголовное дело.

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В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле людьми. Первой была женщина, воспитывающая 15 детей, сообщили в столичной прокуратуре. «Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что подозреваемая в качестве суррогатной матери родила детей, которых позже передала своей подельнице. Женщинам предъявлено обвинение по статье «торговля людьми». В скором времени суд рассмотрит для них меру пресечения. Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 47-летней женщины по подозрению в торговле людьми. Подозреваемая воспитывала 15 детей, однако ДНК-тест не показал родства между ними. Против нее было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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