В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле детьми

18 октября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Суд в скором времени назначит подозреваемым меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле людьми. Первой была женщина, воспитывающая 15 детей, сообщили в столичной прокуратуре. «Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что подозреваемая в качестве суррогатной матери родила детей, которых позже передала своей подельнице. Женщинам предъявлено обвинение по статье «торговля людьми». В скором времени суд рассмотрит для них меру пресечения. Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 47-летней женщины по подозрению в торговле людьми. Подозреваемая воспитывала 15 детей, однако ДНК-тест не показал родства между ними. Против нее было возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле людьми. Первой была женщина, воспитывающая 15 детей, сообщили в столичной прокуратуре. «Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что подозреваемая в качестве суррогатной матери родила детей, которых позже передала своей подельнице. Женщинам предъявлено обвинение по статье «торговля людьми». В скором времени суд рассмотрит для них меру пресечения. Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 47-летней женщины по подозрению в торговле людьми. Подозреваемая воспитывала 15 детей, однако ДНК-тест не показал родства между ними. Против нее было возбуждено уголовное дело.