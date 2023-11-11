На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

12 ноября 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

На митинге в Израиле отметили день рождения похищенного гражданина РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В центре Тель-Авива во время митинга в поддержку семей заложников ХАМАС отметили 28-летие похищенного гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщают журналисты. «Тысячи израильтян собрались в субботу [11 ноября] вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа. Среди собравшихся были десятки друзей и коллег похищенного гражданина РФ Александра Труфанова, которые организовали празднование его 28-го дня рождения прямо в толпе в надежде, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним», — передает корреспондент РИА Новости. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября. Сообщалось, что представители палестинского движения взяли в заложники 138 иностранцев, шестеро из которых были россиянами. После этого служба внешней разведки России начала работать над получением информации о людях из России, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.

В центре Тель-Авива во время митинга в поддержку семей заложников ХАМАС отметили 28-летие похищенного гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщают журналисты. «Тысячи израильтян собрались в субботу [11 ноября] вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа. Среди собравшихся были десятки друзей и коллег похищенного гражданина РФ Александра Труфанова, которые организовали празднование его 28-го дня рождения прямо в толпе в надежде, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним», — передает корреспондент РИА Новости. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября. Сообщалось, что представители палестинского движения взяли в заложники 138 иностранцев, шестеро из которых были россиянами. После этого служба внешней разведки России начала работать над получением информации о людях из России, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.