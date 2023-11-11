11 ноября 2023

На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
На митинге в Израиле отметили день рождения похищенного гражданина РФ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В центре Тель-Авива во время митинга в поддержку семей заложников ХАМАС отметили 28-летие похищенного гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщают журналисты.

«Тысячи израильтян собрались в субботу [11 ноября] вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа. Среди собравшихся были десятки друзей и коллег похищенного гражданина РФ Александра Труфанова, которые организовали празднование его 28-го дня рождения прямо в толпе в надежде, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним», — передает корреспондент РИА Новости.

Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября. Сообщалось, что представители палестинского движения взяли в заложники 138 иностранцев, шестеро из которых были россиянами. После этого служба внешней разведки России начала работать над получением информации о людях из России, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.

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В центре Тель-Авива во время митинга в поддержку семей заложников ХАМАС отметили 28-летие похищенного гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщают журналисты. «Тысячи израильтян собрались в субботу [11 ноября] вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа. Среди собравшихся были десятки друзей и коллег похищенного гражданина РФ Александра Труфанова, которые организовали празднование его 28-го дня рождения прямо в толпе в надежде, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним», — передает корреспондент РИА Новости. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября. Сообщалось, что представители палестинского движения взяли в заложники 138 иностранцев, шестеро из которых были россиянами. После этого служба внешней разведки России начала работать над получением информации о людях из России, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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