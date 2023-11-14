В день призывника молодым людям напомнили, как изменится служба в армии

15 ноября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Для призывников со следующего года изменили правила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Призывников в следующем году ждет целый ряд изменений. Часть из них неизбежна, а некоторые остаются под вопросом. Материал URA.RU собрал все, что известно о предстоящих нововведениях. Призывной возраст С 1 января 2024 года вступает в силу закон о повышении призывного возраста, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Теперь в армию будут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Под действия закона не попадают те, кому 27 и больше лет исполнится до 1 января следующего года. Дата и количество призывников Весенний призыв традиционно начинается с 1 апреля и продолжается три месяца. Сроки нового призыва пока не установлены. Предполагается, что в следующем году план по призыву будет ниже, так как ежегодно этот показатель незначительно, но снижается. Штрафы за неявку и уклонение от медкомиссии Значительно увеличился штраф за неявку в военкомат по повестке. Теперь нарушитель должен будет заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. От одной до пяти тысяч рублей могут оштрафовать если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о переезде на новое место жительства. Если во время призывной кампании молодой человек покинул место жительства на срок более трех месяцев и не уведомил об этом, то придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. В случае выезда из России более чем на полгода призывнику грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Больше всего увеличилось наказание за отказ от медкомиссии. Теперь уклонисты могут заплатить в казну государства от 15 до 25 тысяч рублей. Реестр воинского учета Введение единого электронного реестра призывников запланировано на 2025 год. В нем будут храниться и обновляться в режиме реального времени данные о всех мужчинах, подлежащих призыву на воинскую службу. Есть вероятность, что реестр заработает раньше. Срок службы Вероятнее всего призывники 2024 года будут служить также один год. Пока власти не планируют увеличения сроков службы, так как в этом нет никакой необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Призывников в следующем году ждет целый ряд изменений. Часть из них неизбежна, а некоторые остаются под вопросом. Материал URA.RU собрал все, что известно о предстоящих нововведениях. Призывной возраст С 1 января 2024 года вступает в силу закон о повышении призывного возраста, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Теперь в армию будут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Под действия закона не попадают те, кому 27 и больше лет исполнится до 1 января следующего года. Дата и количество призывников Весенний призыв традиционно начинается с 1 апреля и продолжается три месяца. Сроки нового призыва пока не установлены. Предполагается, что в следующем году план по призыву будет ниже, так как ежегодно этот показатель незначительно, но снижается. Штрафы за неявку и уклонение от медкомиссии Значительно увеличился штраф за неявку в военкомат по повестке. Теперь нарушитель должен будет заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. От одной до пяти тысяч рублей могут оштрафовать если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о переезде на новое место жительства. Если во время призывной кампании молодой человек покинул место жительства на срок более трех месяцев и не уведомил об этом, то придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. В случае выезда из России более чем на полгода призывнику грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Больше всего увеличилось наказание за отказ от медкомиссии. Теперь уклонисты могут заплатить в казну государства от 15 до 25 тысяч рублей. Реестр воинского учета Введение единого электронного реестра призывников запланировано на 2025 год. В нем будут храниться и обновляться в режиме реального времени данные о всех мужчинах, подлежащих призыву на воинскую службу. Есть вероятность, что реестр заработает раньше. Срок службы Вероятнее всего призывники 2024 года будут служить также один год. Пока власти не планируют увеличения сроков службы, так как в этом нет никакой необходимости.