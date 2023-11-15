Al-Mayadeen: израильские военные атаковали пациентов в больнице «Аль-Шифа»

15 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Военные ЦАХАЛ атаковали больницу Аль-Шифа в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные из армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пациентов больницы «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщил гендиректор больницы. «Оккупанты провели несколько рейдов на больницу „Аль-Шифа“, ворвались в отделение неотложной помощи и напали на пациентов. <…> Израильские силы атаковали пациентов», — заявил гендиректор больницы. Сообщение передает арабский телеканал Al-Mayadeen. В настоящий момент на территории больницы находится около девяти тысяч человек, сообщает пресс-служба властей сектора Газа. До этого Израиль атаковал больницу Аль-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. После палестинские боевики из ХАМАС заявили, что приостановят переговоры по заложникам. Также сообщалось об атаке на мечеть в Газе со стороны Израиля.

Военные из армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пациентов больницы «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщил гендиректор больницы. «Оккупанты провели несколько рейдов на больницу „Аль-Шифа“, ворвались в отделение неотложной помощи и напали на пациентов. <…> Израильские силы атаковали пациентов», — заявил гендиректор больницы. Сообщение передает арабский телеканал Al-Mayadeen. В настоящий момент на территории больницы находится около девяти тысяч человек, сообщает пресс-служба властей сектора Газа. До этого Израиль атаковал больницу Аль-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. После палестинские боевики из ХАМАС заявили, что приостановят переговоры по заложникам. Также сообщалось об атаке на мечеть в Газе со стороны Израиля.