Al-Mayadeen: израильские военные атаковали пациентов в больнице «Аль-Шифа»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военные ЦАХАЛ атаковали больницу Аль-Шифа в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные из армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пациентов больницы «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщил гендиректор больницы.

«Оккупанты провели несколько рейдов на больницу „Аль-Шифа“, ворвались в отделение неотложной помощи и напали на пациентов. <…> Израильские силы атаковали пациентов», — заявил гендиректор больницы. Сообщение передает арабский телеканал Al-Mayadeen. В настоящий момент на территории больницы находится около девяти тысяч человек, сообщает пресс-служба властей сектора Газа.

До этого Израиль атаковал больницу Аль-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. После палестинские боевики из ХАМАС заявили, что приостановят переговоры по заложникам. Также сообщалось об атаке на мечеть в Газе со стороны Израиля.

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Военные из армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пациентов больницы «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщил гендиректор больницы. «Оккупанты провели несколько рейдов на больницу „Аль-Шифа“, ворвались в отделение неотложной помощи и напали на пациентов. <…> Израильские силы атаковали пациентов», — заявил гендиректор больницы. Сообщение передает арабский телеканал Al-Mayadeen. В настоящий момент на территории больницы находится около девяти тысяч человек, сообщает пресс-служба властей сектора Газа. До этого Израиль атаковал больницу Аль-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. После палестинские боевики из ХАМАС заявили, что приостановят переговоры по заложникам. Также сообщалось об атаке на мечеть в Газе со стороны Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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