DRW: Армения получит самоходные гаубицы MArG 155 индийской разработки

Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge готовится поставить в Армению свои гаубицы MArG 155. Об этом сообщило индийское оборонное исследовательское бюро.
«Ведущий индийский производитель артиллерийских систем подтвердил, что колесные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении», — говорится в сообщении бюро. Компания недавно провела успешную демонстрацию данного оружия.
Это не первая поставка индийского оружия в Армению. В 2020 году Индия поставила четыре мобильные радиолокационные установки «Свати», а в 2022 году индийцы уговорили Армению на долгосрочный контракт по поставке реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и других боеприпасов. Сумма контрактов составляет 244,7 миллиона долларов, отмечает МК.
Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge готовится поставить в Армению свои гаубицы MArG 155. Об этом сообщило индийское оборонное исследовательское бюро. «Ведущий индийский производитель артиллерийских систем подтвердил, что колесные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении», — говорится в сообщении бюро. Компания недавно провела успешную демонстрацию данного оружия. Это не первая поставка индийского оружия в Армению. В 2020 году Индия поставила четыре мобильные радиолокационные установки «Свати», а в 2022 году индийцы уговорили Армению на долгосрочный контракт по поставке реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и других боеприпасов. Сумма контрактов составляет 244,7 миллиона долларов, отмечает МК.