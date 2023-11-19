19 ноября 2023

DRW: Армения получит самоходные гаубицы MArG 155 индийской разработки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Индусы уговорили Николу Пашиняна на увеличение поставок своего оружия в Армению Фото:

Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge готовится поставить в Армению свои гаубицы MArG 155. Об этом сообщило индийское оборонное исследовательское бюро.

«Ведущий индийский производитель артиллерийских систем подтвердил, что колесные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении», — говорится в сообщении бюро. Компания недавно провела успешную демонстрацию данного оружия.

Это не первая поставка индийского оружия в Армению. В 2020 году Индия поставила четыре мобильные радиолокационные установки «Свати», а в 2022 году индийцы уговорили Армению на долгосрочный контракт по поставке реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и других боеприпасов. Сумма контрактов составляет 244,7 миллиона долларов, отмечает МК.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge готовится поставить в Армению свои гаубицы MArG 155. Об этом сообщило индийское оборонное исследовательское бюро. «Ведущий индийский производитель артиллерийских систем подтвердил, что колесные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении», — говорится в сообщении бюро. Компания недавно провела успешную демонстрацию данного оружия. Это не первая поставка индийского оружия в Армению. В 2020 году Индия поставила четыре мобильные радиолокационные установки «Свати», а в 2022 году индийцы уговорили Армению на долгосрочный контракт по поставке реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и других боеприпасов. Сумма контрактов составляет 244,7 миллиона долларов, отмечает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...