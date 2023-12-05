05 декабря 2023

«Страна.ua»: Зеленский отказался выступать в Конгрессе США

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отказался выступать перед американскими законодателями Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать 5 декабря в Конгрессе США. Об этом сообщил глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер.

«Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник выступление перед законодателями в США», — передает портал «Страна.ua» высказывание Шумера. Президент Украины должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой о финансовой помощи.

В Киеве опасаются, что Украина не получит обещанной помощи от Соединенных Штатов, тогда Россия не только укрепит свои позиции, но и обретет новые. Зеленскому предстоит перезагрузить отношения с США, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать 5 декабря в Конгрессе США. Об этом сообщил глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер. «Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник выступление перед законодателями в США», — передает портал «Страна.ua» высказывание Шумера. Президент Украины должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой о финансовой помощи. В Киеве опасаются, что Украина не получит обещанной помощи от Соединенных Штатов, тогда Россия не только укрепит свои позиции, но и обретет новые. Зеленскому предстоит перезагрузить отношения с США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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