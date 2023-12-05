«Страна.ua»: Зеленский отказался выступать в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать 5 декабря в Конгрессе США. Об этом сообщил глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер.
«Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник выступление перед законодателями в США», — передает портал «Страна.ua» высказывание Шумера. Президент Украины должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой о финансовой помощи.
В Киеве опасаются, что Украина не получит обещанной помощи от Соединенных Штатов, тогда Россия не только укрепит свои позиции, но и обретет новые. Зеленскому предстоит перезагрузить отношения с США, передает RT.
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