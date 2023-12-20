The Washington Post: Путин завершает этот год на триумфальной ноте

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин сохраняет позитивный настрой в связи с успехами российских военных на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте. Этому способствуют успехи российских солдат на фронте Украины, а также отсутствие помощи Киеву от западных стран. Таким мнением поделилась американский обозреватель Франческа Эбель.

«Западная помощь Украине застопорилась из-за неудавшегося контрнаступления Киева, а линия фронта практически зашла в тупик, поскольку Россия контролирует около 30% территории Украины. Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — подчеркнула Франческа Эбель в материале для The Washington Post. Она также процитировала слова российского президента с прямой линии, которую тот провел 14 февраля. Тогда Путин подчеркнул, что победа в спецоперации будет за Россией.

Журналистка также подчеркнула, что в настоящий момент в Москве преобладает праздничная обстановка. Такое же настроение царит и в Кремле, говорится в материале.

Западные СМИ также отмечали «геополитическую победу» российского лидера, передает «Национальная служба новостей». Во время пресс-конференции Владимир Путин также дал понять, что Россия продолжит выполнять все поставленные цели в ходе спецоперации на Украине. Также он говорил, что пойдет до конца, защищая интересы российских граждан. Накануне российский глава поздравил военнослужащих с Новым годом и вручил медали «Героев России».

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Президент России Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте. Этому способствуют успехи российских солдат на фронте Украины, а также отсутствие помощи Киеву от западных стран. Таким мнением поделилась американский обозреватель Франческа Эбель. «Западная помощь Украине застопорилась из-за неудавшегося контрнаступления Киева, а линия фронта практически зашла в тупик, поскольку Россия контролирует около 30% территории Украины. Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — подчеркнула Франческа Эбель в материале для The Washington Post. Она также процитировала слова российского президента с прямой линии, которую тот провел 14 февраля. Тогда Путин подчеркнул, что победа в спецоперации будет за Россией. Журналистка также подчеркнула, что в настоящий момент в Москве преобладает праздничная обстановка. Такое же настроение царит и в Кремле, говорится в материале. Западные СМИ также отмечали «геополитическую победу» российского лидера, передает «Национальная служба новостей». Во время пресс-конференции Владимир Путин также дал понять, что Россия продолжит выполнять все поставленные цели в ходе спецоперации на Украине. Также он говорил, что пойдет до конца, защищая интересы российских граждан. Накануне российский глава поздравил военнослужащих с Новым годом и вручил медали «Героев России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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