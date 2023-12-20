Житель Хабаровского края приговорен к 9,5 года за шпионаж в пользу Украины

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины. Хабаровский краевой суд приговорил его к 9,5 года в колонии строгого режима за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю в среду.
«Злоумышленник сам через интернет связался с представителем ГУР министерства обороны Украины. Он предложил передавать сведения об объектах Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края. Впоследствии эта информация могла быть использована для диверсий и терактов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.
Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». 20 декабря Хабаровский краевой суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.