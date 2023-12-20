Житель Хабаровского края приговорен к 9,5 года за шпионаж в пользу Украины

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Россиянин получил срок за госизмену Фото:

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины. Хабаровский краевой суд приговорил его к 9,5 года в колонии строгого режима за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю в среду.

«Злоумышленник сам через интернет связался с представителем ГУР министерства обороны Украины. Он предложил передавать сведения об объектах Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края. Впоследствии эта информация могла быть использована для диверсий и терактов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». 20 декабря Хабаровский краевой суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины. Хабаровский краевой суд приговорил его к 9,5 года в колонии строгого режима за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю в среду. «Злоумышленник сам через интернет связался с представителем ГУР министерства обороны Украины. Он предложил передавать сведения об объектах Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края. Впоследствии эта информация могла быть использована для диверсий и терактов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». 20 декабря Хабаровский краевой суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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