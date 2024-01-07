Патриарх Кирилл призвал по-разному обращаться к солдатам и командирам

07 января 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Церковь должна по-разному обращаться к командирам и солдатам, которые находятся на передовой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Церковь должна по-разному обращаться к командирам и солдатам, потому что последние находятся на передовой, они могут не вернуться с поля боя. Об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело — это командир, который может находиться вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее — по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень», — высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в рождественском интервью, его слова приводит ТАСС. Ранее патриарх заявлял, что Россия набрала силы. Он особо выделил научные и технические достижения. По его словам, страна стала опорой православия во всем мире. Также в своем рождественском интервью он призвал не отвергать людей, которые покинули РФ. Он отметил, что даже если человек «что-то говорил за границей», то страна не должна его отвергать. Однако при одном условии — если человек осознал свою ошибку, пишет RT. 7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл еще заявил, что русская православная церковь должна сделать все для того, чтобы русские и украинцы не стали врагами, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Церковь должна по-разному обращаться к командирам и солдатам, потому что последние находятся на передовой, они могут не вернуться с поля боя. Об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело — это командир, который может находиться вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее — по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень», — высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в рождественском интервью, его слова приводит ТАСС. Ранее патриарх заявлял, что Россия набрала силы. Он особо выделил научные и технические достижения. По его словам, страна стала опорой православия во всем мире. Также в своем рождественском интервью он призвал не отвергать людей, которые покинули РФ. Он отметил, что даже если человек «что-то говорил за границей», то страна не должна его отвергать. Однако при одном условии — если человек осознал свою ошибку, пишет RT. 7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл еще заявил, что русская православная церковь должна сделать все для того, чтобы русские и украинцы не стали врагами, сообщает телеканал 360.