В храме Христа Спасителя началась рождественская служба

В храме Христа Спасителя началось ночное торжественное богослужение в честь великого праздника Рождества Христова. Возглавляет его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборе храма Христа Спасителя», — трансляция вел RT на своем rutube-канале. На торжественной службе присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, волонтеры и прихожане.
В этом году к празднику Рождества Христова в храм была привезена икона «Троица» Андрея Рублева. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.
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