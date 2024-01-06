В храме Христа Спасителя началась рождественская служба

07 января 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Торжественное богослужение ведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Денис Моргунов © URA.RU В храме Христа Спасителя началось ночное торжественное богослужение в честь великого праздника Рождества Христова. Возглавляет его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборе храма Христа Спасителя», — трансляция вел RT на своем rutube-канале. На торжественной службе присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, волонтеры и прихожане. В этом году к празднику Рождества Христова в храм была привезена икона «Троица» Андрея Рублева. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.

В храме Христа Спасителя началось ночное торжественное богослужение в честь великого праздника Рождества Христова. Возглавляет его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборе храма Христа Спасителя», — трансляция вел RT на своем rutube-канале. На торжественной службе присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, волонтеры и прихожане. В этом году к празднику Рождества Христова в храм была привезена икона «Троица» Андрея Рублева. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.