06 января 2024

В храме Христа Спасителя началась рождественская служба

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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Торжественное богослужение ведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото:

В храме Христа Спасителя началось ночное торжественное богослужение в честь великого праздника Рождества Христова. Возглавляет его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборе храма Христа Спасителя», — трансляция вел RT на своем rutube-канале. На торжественной службе присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, волонтеры и прихожане.

В этом году к празднику Рождества Христова в храм была привезена икона «Троица» Андрея Рублева. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.

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В храме Христа Спасителя началось ночное торжественное богослужение в честь великого праздника Рождества Христова. Возглавляет его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборе храма Христа Спасителя», — трансляция вел RT на своем rutube-канале. На торжественной службе присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, волонтеры и прихожане. В этом году к празднику Рождества Христова в храм была привезена икона «Троица» Андрея Рублева. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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