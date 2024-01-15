Появилось видео ЧП с молодым хоккеистом, доставленным вертолетом в Екатеринбург. Видео

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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , хоккей, атака ворот
17-летний хоккеист получил удар в шею. (фото архивное) Фото:

Появилась запись трансляции, на которой запечатлен момент, когда 17-летний хоккеист «Тюменского Легиона», во время игры в Асбесте получил травму. Юноша потерял сознание во время матча, а позже с черепно-мозговой травмой его доставили в екатеринбургскую больницу на вертолете.

«Шайба попала именно в шею, или все-таки было там столкновение», — озвучивает происходящее комментатор. После столкновения с противником из команды «Хризотил» спортсмен упал на лед, и его окружили другие хоккеисты.

Вскоре парень встал на коньки и самостоятельно доехал до борта. В связи с ЧП прокуратура Свердловской области организовала проверку, в ходе которой будет установлено, была ли своевременна оказана медпомощь подростку.

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Появилась запись трансляции, на которой запечатлен момент, когда 17-летний хоккеист «Тюменского Легиона», во время игры в Асбесте получил травму. Юноша потерял сознание во время матча, а позже с черепно-мозговой травмой его доставили в екатеринбургскую больницу на вертолете. «Шайба попала именно в шею, или все-таки было там столкновение», — озвучивает происходящее комментатор. После столкновения с противником из команды «Хризотил» спортсмен упал на лед, и его окружили другие хоккеисты. Вскоре парень встал на коньки и самостоятельно доехал до борта. В связи с ЧП прокуратура Свердловской области организовала проверку, в ходе которой будет установлено, была ли своевременна оказана медпомощь подростку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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