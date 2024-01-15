Появилось видео ЧП с молодым хоккеистом, доставленным вертолетом в Екатеринбург. Видео

15 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

17-летний хоккеист получил удар в шею. (фото архивное) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Появилась запись трансляции, на которой запечатлен момент, когда 17-летний хоккеист «Тюменского Легиона», во время игры в Асбесте получил травму. Юноша потерял сознание во время матча, а позже с черепно-мозговой травмой его доставили в екатеринбургскую больницу на вертолете.



«Шайба попала именно в шею, или все-таки было там столкновение», — озвучивает происходящее комментатор. После столкновения с противником из команды «Хризотил» спортсмен упал на лед, и его окружили другие хоккеисты.



Вскоре парень встал на коньки и самостоятельно доехал до борта. В связи с ЧП прокуратура Свердловской области организовала проверку, в ходе которой будет установлено, была ли своевременна оказана медпомощь подростку.

Появилась запись трансляции, на которой запечатлен момент, когда 17-летний хоккеист «Тюменского Легиона», во время игры в Асбесте получил травму. Юноша потерял сознание во время матча, а позже с черепно-мозговой травмой его доставили в екатеринбургскую больницу на вертолете. «Шайба попала именно в шею, или все-таки было там столкновение», — озвучивает происходящее комментатор. После столкновения с противником из команды «Хризотил» спортсмен упал на лед, и его окружили другие хоккеисты. Вскоре парень встал на коньки и самостоятельно доехал до борта. В связи с ЧП прокуратура Свердловской области организовала проверку, в ходе которой будет установлено, была ли своевременна оказана медпомощь подростку.