Появилась запись трансляции, на которой запечатлен момент, когда 17-летний хоккеист «Тюменского Легиона», во время игры в Асбесте получил травму. Юноша потерял сознание во время матча, а позже с черепно-мозговой травмой его доставили в екатеринбургскую больницу на вертолете.
«Шайба попала именно в шею, или все-таки было там столкновение», — озвучивает происходящее комментатор. После столкновения с противником из команды «Хризотил» спортсмен упал на лед, и его окружили другие хоккеисты.
Вскоре парень встал на коньки и самостоятельно доехал до борта. В связи с ЧП прокуратура Свердловской области организовала проверку, в ходе которой будет установлено, была ли своевременна оказана медпомощь подростку.
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