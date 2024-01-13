13 января 2024

Прокуратура проверит ЧП с госпитализацией хоккеиста на вертолете в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, прокурор, погон, майор юстиции, знаки отличия прокуратуры
Проверка покажет своевременность оказанной медпомощи Фото:

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) начала проверку после госпитализации 17-летнего хоккеиста на вертолете в Екатеринбург из-за травмы головы, полученной во время матча. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних. А также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — следует из сообщения telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».

Прокуроры установят, была ли своевременно оказана медпомощь подростку. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что 17-летний хоккеист команды «Тюменский Легион» во время игры в Асбесте потерял сознание из-за сильного удара на игре. Было принято решение госпитализировать несовершеннолетнего в Екатеринбург на вертолете. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.

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Прокуратура Асбеста (Свердловская область) начала проверку после госпитализации 17-летнего хоккеиста на вертолете в Екатеринбург из-за травмы головы, полученной во время матча. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних. А также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — следует из сообщения telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». Прокуроры установят, была ли своевременно оказана медпомощь подростку. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что 17-летний хоккеист команды «Тюменский Легион» во время игры в Асбесте потерял сознание из-за сильного удара на игре. Было принято решение госпитализировать несовершеннолетнего в Екатеринбург на вертолете. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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