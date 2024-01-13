Прокуратура проверит ЧП с госпитализацией хоккеиста на вертолете в Екатеринбург

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) начала проверку после госпитализации 17-летнего хоккеиста на вертолете в Екатеринбург из-за травмы головы, полученной во время матча. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних. А также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — следует из сообщения telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».
Прокуроры установят, была ли своевременно оказана медпомощь подростку. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что 17-летний хоккеист команды «Тюменский Легион» во время игры в Асбесте потерял сознание из-за сильного удара на игре. Было принято решение госпитализировать несовершеннолетнего в Екатеринбург на вертолете. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.
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