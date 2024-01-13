13 января 2024

В екатеринбургскую больницу на вертолете доставили 17-летнего хоккеиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, вертолет, санавиация
Вертолет летел из Асбеста Фото:

В больницу Екатеринбурга из Асбеста на вертолете доставили 17-летнего хоккеиста команды «Тюменский Легион». Во время матча спортсмен потерял сознание.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“» — пишет Е1.RU. Во время игры против команды Асбеста подросток получил удар и потерял сознание.

В настоящее время медики оказывают помощь юному спортсмену. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В больницу Екатеринбурга из Асбеста на вертолете доставили 17-летнего хоккеиста команды «Тюменский Легион». Во время матча спортсмен потерял сознание. «На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“» — пишет Е1.RU. Во время игры против команды Асбеста подросток получил удар и потерял сознание. В настоящее время медики оказывают помощь юному спортсмену. У него диагностирована черепно-мозговая травма. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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