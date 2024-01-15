Шольца освистали во время матча сборной ФРГ на чемпионате Европы по гандболу

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
Организаторы матча включали музыку, чтобы не было слышно громких свистов в сторону Шольца Фото:

На матче сборных Германии и Северной Македонии, который проводился в Берлине в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужчин, зрители с трибун освистали канцлера страны Олафа Шольца. В результате организаторы включили музыку, чтобы не было слышно реакции на присутствие канцлера. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«Олаф Шольц наблюдает [за игрой] в зале, даже не показывая своего лица, но как только упоминается его имя, весь зал свистит так громко, что тут же включается музыка и меняется тема», — передает издание слова одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter). Матч проводился между сборными ФРГ и Северной Македонии.

При счете 9:4 в пользу Германии диктор объявил, что на трибунах присутствует Шольц. В результате зрители игры начали громко свистеть.

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На матче сборных Германии и Северной Македонии, который проводился в Берлине в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужчин, зрители с трибун освистали канцлера страны Олафа Шольца. В результате организаторы включили музыку, чтобы не было слышно реакции на присутствие канцлера. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung. «Олаф Шольц наблюдает [за игрой] в зале, даже не показывая своего лица, но как только упоминается его имя, весь зал свистит так громко, что тут же включается музыка и меняется тема», — передает издание слова одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter). Матч проводился между сборными ФРГ и Северной Македонии. При счете 9:4 в пользу Германии диктор объявил, что на трибунах присутствует Шольц. В результате зрители игры начали громко свистеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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