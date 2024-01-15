Шольца освистали во время матча сборной ФРГ на чемпионате Европы по гандболу

15 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Организаторы матча включали музыку, чтобы не было слышно громких свистов в сторону Шольца Фото: Официальный сайт президента Украины На матче сборных Германии и Северной Македонии, который проводился в Берлине в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужчин, зрители с трибун освистали канцлера страны Олафа Шольца. В результате организаторы включили музыку, чтобы не было слышно реакции на присутствие канцлера. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung. «Олаф Шольц наблюдает [за игрой] в зале, даже не показывая своего лица, но как только упоминается его имя, весь зал свистит так громко, что тут же включается музыка и меняется тема», — передает издание слова одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter). Матч проводился между сборными ФРГ и Северной Македонии. При счете 9:4 в пользу Германии диктор объявил, что на трибунах присутствует Шольц. В результате зрители игры начали громко свистеть.

На матче сборных Германии и Северной Македонии, который проводился в Берлине в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужчин, зрители с трибун освистали канцлера страны Олафа Шольца. В результате организаторы включили музыку, чтобы не было слышно реакции на присутствие канцлера. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung. «Олаф Шольц наблюдает [за игрой] в зале, даже не показывая своего лица, но как только упоминается его имя, весь зал свистит так громко, что тут же включается музыка и меняется тема», — передает издание слова одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter). Матч проводился между сборными ФРГ и Северной Македонии. При счете 9:4 в пользу Германии диктор объявил, что на трибунах присутствует Шольц. В результате зрители игры начали громко свистеть.