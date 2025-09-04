Посол Германии на Украине станет главным разведчиком ФРГ

На этом посту Егер сменит нынешнего главу БНД Бруно Каля, которым, по слухам, было недовольно правительство ФРГ

Дипломат Мартин Егер, в настоящее время занимающий пост посла ФРГ на Украине, приступит к исполнению обязанностей главы Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ФРГ.

«Мартин Егер вступит в должность нового президента Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) 15 сентября 2025 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Бундестага.

Егер займет пост главы БНД вместо Бруно Каля, который станет послом Германии в Ватикане. В Германии Егер известен как один из самых опытных дипломатов по работе в кризисных ситуациях. Ранее он работал на разных должностях в министерствах финансов и иностранных дел, а также был статс-секретарем в министерстве экономического сотрудничества и развития. Также Егер был послом Германии в Афганистане и Ираке. С июля 2023 года он руководит посольством Германии в Киеве.

«Благодаря многолетнему профессиональному опыту работы в странах, пострадавших от кризиса, г-н Егер идеально подходит для успешного выполнения обязанностей президента БНД. Его подтвержденный опыт и целеустремленность еще больше укрепят международное положение БНД и обеспечат ей равноправное партнерство с другими западными службами», — сказал глава Ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Торстен Фрай.

Информация о планируемых кадровых изменениях, инициированных канцлером Германии Фридрихом Мерцем, появилась еще в июне текущего года. Одним из факторов, повлиявших на решение о перестановках, называют неудовлетворенность руководства ФРГ итогами деятельности Бруно Каля. В частности, ему приписывают недосмотр за ситуацией, приведший к началу российской специальной операции на Украине, пишет «Царьград».

