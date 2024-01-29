Происшествия Mash: у основательницы Wildberries прошли обыски 29 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 + Обыски главы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли в рамках дела о пожаре Фото: Анна Майорова © URA.RU В квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре на складе в петербургских Шушарах. Об этом сообщает Mash на Мойке. «В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Изъята документация, интересующая следствие в рамках дела о пожаре на складе в питерских Шушарах», — сообщили в telegram-канале. Также были проведены следственные действия с несколькими топ-менеджерами. В Wildberries сообщили, что Бакальчук дала показания, она активно взаимодействует со следствием. Mash также уточняет, что маркетплейс провел собственное расследование. Крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров, произошел на складе Wildberries 14 января. Огонь тушили около суток. Изначально была версия, что склад поджег один из сотрудников. Однако у мужчины было алиби. Тем не менее его уволили. По одной из версий, пожар начался из-за неисправности проводки. В квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре на складе в петербургских Шушарах. Об этом сообщает Mash на Мойке. «В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Изъята документация, интересующая следствие в рамках дела о пожаре на складе в питерских Шушарах», — сообщили в telegram-канале. Также были проведены следственные действия с несколькими топ-менеджерами. В Wildberries сообщили, что Бакальчук дала показания, она активно взаимодействует со следствием. Mash также уточняет, что маркетплейс провел собственное расследование. Крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров, произошел на складе Wildberries 14 января. Огонь тушили около суток. Изначально была версия, что склад поджег один из сотрудников. Однако у мужчины было алиби. Тем не менее его уволили. По одной из версий, пожар начался из-за неисправности проводки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям