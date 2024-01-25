Wildberries наказала сотрудника, обещавшего сжечь склад, несмотря на его невиновность

Сотрудника маркетплейса Wildberries, писавшего о том, что это он поджог склад в Шушарах под Санкт-Петербургом, был уволен из компании, несмотря на доказанный факт его невиновности. Об этом сообщает Shot.
«Сотрудник Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах, не имеет никакого отношения к пожару, у него есть алиби. <…> Но его все равно уволили», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что сотрудника уволили именно за угрозы.
Крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров, произошел на складе Wildberries 14 января. Он был потушен только спустя сутки. Одной из причин называют неисправность проводки.
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