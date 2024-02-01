Shot: Моргенштерну* грозит депортация по «схеме Би-2»

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Моргенштерна могут депортировать в Россию Фото:

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) грозит депортация из Таиланда в Россию. На Пхукете у артиста запланирован концерт. Ранее участникам группы «Би-2» также хотели запретить депортацию из Таиланда в Израиль и отправить их в Россию.

«Моргенштерну может грозить депортация из Таиланда в Россию «по схеме «Би-2» — через две недели у него концерт на Пхукете», — написал telegram-канал Shot. В сообщении отметили, что в данный момент юристы артиста пытаются оформить все необходимые документы, чтобы избежать депортации. Отмечается, что концерт Моргенштерна должен состояться 13 февраля.

Ранее участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время источники сообщили, что музыканты все-таки были депортированы в Израиль, поскольку израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда.

* Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) грозит депортация из Таиланда в Россию. На Пхукете у артиста запланирован концерт. Ранее участникам группы «Би-2» также хотели запретить депортацию из Таиланда в Израиль и отправить их в Россию. «Моргенштерну может грозить депортация из Таиланда в Россию «по схеме «Би-2» — через две недели у него концерт на Пхукете», — написал telegram-канал Shot. В сообщении отметили, что в данный момент юристы артиста пытаются оформить все необходимые документы, чтобы избежать депортации. Отмечается, что концерт Моргенштерна должен состояться 13 февраля. Ранее участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время источники сообщили, что музыканты все-таки были депортированы в Израиль, поскольку израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда. * Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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