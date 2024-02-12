Роспотребнадзор раскрыл, может ли выявленный на Аляске вирус появиться в России

Роспотребнадзор: риски по завозу вируса «Аляскапокс» в РФ исключены

12 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Риски заболеть новым вирусом минимальны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию исключен. Также минимальны риски заболеть им. Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с рисками заболевания вирусом на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Риски завоза и заболевания вирусом „Аляскапокс“ на территории РФ исключены», — передает пресс-служба в telegram-канале . Отмечается, что специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска на границе. При этом количество людей, выезжающих с континента, минимальное. Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от вируса «Аляскапокс». Трагедия произошла на полуострове Кенай в США. Он проживал в лесу и контактировал с бездомной кошкой. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о симптомах вируса и его распространении.

Риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию исключен. Также минимальны риски заболеть им. Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с рисками заболевания вирусом на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Риски завоза и заболевания вирусом „Аляскапокс“ на территории РФ исключены», — передает пресс-служба в telegram-канале. Отмечается, что специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска на границе. При этом количество людей, выезжающих с континента, минимальное. Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от вируса «Аляскапокс». Трагедия произошла на полуострове Кенай в США. Он проживал в лесу и контактировал с бездомной кошкой. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о симптомах вируса и его распространении.