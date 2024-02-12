Роспотребнадзор раскрыл, может ли выявленный на Аляске вирус появиться в России

Роспотребнадзор: риски по завозу вируса «Аляскапокс» в РФ исключены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, заражение, прием анализов, эпидемия, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, covid19, проверка на вирусы
Риски заболеть новым вирусом минимальны Фото:

Риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию исключен. Также минимальны риски заболеть им. Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с рисками заболевания вирусом на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Риски завоза и заболевания вирусом „Аляскапокс“ на территории РФ исключены», — передает пресс-служба в telegram-канале. Отмечается, что специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска на границе. При этом количество людей, выезжающих с континента, минимальное.

Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от вируса «Аляскапокс». Трагедия произошла на полуострове Кенай в США. Он проживал в лесу и контактировал с бездомной кошкой. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о симптомах вируса и его распространении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию исключен. Также минимальны риски заболеть им. Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с рисками заболевания вирусом на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Риски завоза и заболевания вирусом „Аляскапокс“ на территории РФ исключены», — передает пресс-служба в telegram-канале. Отмечается, что специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска на границе. При этом количество людей, выезжающих с континента, минимальное. Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от вируса «Аляскапокс». Трагедия произошла на полуострове Кенай в США. Он проживал в лесу и контактировал с бездомной кошкой. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о симптомах вируса и его распространении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...