В словах посла России в Лондоне Андрея Келина о том, что Запад ошибся, поверив в победу Киева, есть немало правды. Об этом написали в британском издании Sky News.
«В целом это (слова Келина об Украине) правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в материале. Там уточнили, что в «дерзких» словах диппредставителя было достаточно истины, чтобы обеспокоить Запад.
Ранее Келин заявил, что Запад допустил большую ошибку, поверив в победу Украины в конфликте с Россией, передает MK.RU. Он также подчеркнул, что в РФ, в отличие от украинской стороны, наблюдается стабильная политическая ситуация.
В словах посла России в Лондоне Андрея Келина о том, что Запад ошибся, поверив в победу Киева, есть немало правды. Об этом написали в британском издании Sky News. «В целом это (слова Келина об Украине) правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в материале. Там уточнили, что в «дерзких» словах диппредставителя было достаточно истины, чтобы обеспокоить Запад. Ранее Келин заявил, что Запад допустил большую ошибку, поверив в победу Украины в конфликте с Россией, передает MK.RU. Он также подчеркнул, что в РФ, в отличие от украинской стороны, наблюдается стабильная политическая ситуация.