В Британии признали правоту «дерзких» слов посла России в Лондоне об Украине

Sky News признал, что в словах посла Келина об Украине есть правда
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Андрей Келин заявил, что Запад ошибся, поверив в победу Киева Фото:

В словах посла России в Лондоне Андрея Келина о том, что Запад ошибся, поверив в победу Киева, есть немало правды. Об этом написали в британском издании Sky News.

«В целом это (слова Келина об Украине) правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в материале. Там уточнили, что в «дерзких» словах диппредставителя было достаточно истины, чтобы обеспокоить Запад.

Ранее Келин заявил, что Запад допустил большую ошибку, поверив в победу Украины в конфликте с Россией, передает MK.RU. Он также подчеркнул, что в РФ, в отличие от украинской стороны, наблюдается стабильная политическая ситуация.

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В словах посла России в Лондоне Андрея Келина о том, что Запад ошибся, поверив в победу Киева, есть немало правды. Об этом написали в британском издании Sky News. «В целом это (слова Келина об Украине) правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в материале. Там уточнили, что в «дерзких» словах диппредставителя было достаточно истины, чтобы обеспокоить Запад. Ранее Келин заявил, что Запад допустил большую ошибку, поверив в победу Украины в конфликте с Россией, передает MK.RU. Он также подчеркнул, что в РФ, в отличие от украинской стороны, наблюдается стабильная политическая ситуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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