Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление Волновахи

Пушилин и Кириенко оценили темпы восстановления Волновахи

15 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Пушилин отметил, что подросткам очень нравится новый Молодежный центр в Волновахе Фото: Георгий Бергал © URA.RU С освобождения Волновахи в скором времени исполнится два года. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели, как город восстанавливается после обстрелов. Они особо отметили отремонтированную центральную городскую больницу и новый Молодежный центр. Об этом Пушилин написал в своем telegram-канале. Особо глава ДНР поблагодарил Ямал, который взял шефство над городом и активно вкладывается в его восстановление. «Не узнать центральную городскую больницу Волновахи — в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодежным центром. От него после разрушений остались только стены, а сейчас там красиво и комфортно», — написал Пушилин в telegram-канале. Также он отметил восстановленный стадион и новый МФЦ. По словам главы ДНР, работы по восстановлению продолжаются, в них огромную роль играет Ямал, взявший шефство над ДНР. Также Пушилин и Кириенко встретились с активом Народной дружины ДНР. Как заявил глава республики, на данный момент акцент направлен на группы быстрого реагирования дружинников. Уже сформирован круглосуточный отряд, который оперативно выезжает на места обстрелов для оказания помощи людям. Помимо волонтерства, активисты уделяют много внимания спорту и патриотическому воспитанию. По словам Пушилина, на встрече обсуждались инициативы Народной дружины. Кириенко поддержал некоторые из них. Например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова. Он погиб при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе. Ранее Пушилин и Кириенко посетили Волноваху с рабочим визитом. Они отметили вклад Ямала в восстановление города. Глава ДНР заявил, что центральная городская больница и новый МФЦ — это малая часть тех объектов, которые восстановили ямальские строители. Кроме того, специалисты Ямала восстановили храм в Волновахе и стадион, который получил название в честь региона-шефа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С освобождения Волновахи в скором времени исполнится два года. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели, как город восстанавливается после обстрелов. Они особо отметили отремонтированную центральную городскую больницу и новый Молодежный центр. Об этом Пушилин написал в своем telegram-канале. Особо глава ДНР поблагодарил Ямал, который взял шефство над городом и активно вкладывается в его восстановление. «Не узнать центральную городскую больницу Волновахи — в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодежным центром. От него после разрушений остались только стены, а сейчас там красиво и комфортно», — написал Пушилин в telegram-канале. Также он отметил восстановленный стадион и новый МФЦ. По словам главы ДНР, работы по восстановлению продолжаются, в них огромную роль играет Ямал, взявший шефство над ДНР. Также Пушилин и Кириенко встретились с активом Народной дружины ДНР. Как заявил глава республики, на данный момент акцент направлен на группы быстрого реагирования дружинников. Уже сформирован круглосуточный отряд, который оперативно выезжает на места обстрелов для оказания помощи людям. Помимо волонтерства, активисты уделяют много внимания спорту и патриотическому воспитанию. По словам Пушилина, на встрече обсуждались инициативы Народной дружины. Кириенко поддержал некоторые из них. Например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова. Он погиб при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе. Ранее Пушилин и Кириенко посетили Волноваху с рабочим визитом. Они отметили вклад Ямала в восстановление города. Глава ДНР заявил, что центральная городская больница и новый МФЦ — это малая часть тех объектов, которые восстановили ямальские строители. Кроме того, специалисты Ямала восстановили храм в Волновахе и стадион, который получил название в честь региона-шефа.