15 февраля 2024

Врач Ищенко: в РФ треть женщин имеют показания к кесареву сечению

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
В РФ увеличилось количество кесарева из-за просьб женщин Фото:

В России кесарево сечение показано 30% женщин, тогда как во всем мире это число составляет около 15%. Об этом рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анатолий Ищенко. Он полагает, что это связано с увеличением количества осложнений во время беременности и родов.

«Конечно, большую часть родов составляют естественные, но, по данным Всемирной организации здравоохранения, частота оперативного родоразрешения растет во всем мире — около 15% женщин имеют абсолютные показания к кесареву сечению», — рассказал Ищенко «Известиям». При это он отметил, что в РФ этот показатель составляет 30%, а в некоторых акушерских стационарах достигает и до 40% и более.

По словам специалиста, увеличение количества кесаревых во всем мире связано с ростом численности населения, а также возрастанием частоты акушерских и соматических осложнений во время беременности и родов. Кроме того, участились просьбы от женщин о проведении им кесарева сечения.

В России кесарево сечение делают по показаниям, однако для ребенка это может иметь некоторые негативные последствия. В частности, отмечают, что у таких детей выше риск развития неврологической патологии, болезней органов дыхания и аллергических болезней, передает MK.RU. Кроме того, в течение первого года у женщин, родивших таким способом, чаще развивается хроническая диарея и анемия.

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В России кесарево сечение показано 30% женщин, тогда как во всем мире это число составляет около 15%. Об этом рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анатолий Ищенко. Он полагает, что это связано с увеличением количества осложнений во время беременности и родов. «Конечно, большую часть родов составляют естественные, но, по данным Всемирной организации здравоохранения, частота оперативного родоразрешения растет во всем мире — около 15% женщин имеют абсолютные показания к кесареву сечению», — рассказал Ищенко «Известиям». При это он отметил, что в РФ этот показатель составляет 30%, а в некоторых акушерских стационарах достигает и до 40% и более. По словам специалиста, увеличение количества кесаревых во всем мире связано с ростом численности населения, а также возрастанием частоты акушерских и соматических осложнений во время беременности и родов. Кроме того, участились просьбы от женщин о проведении им кесарева сечения. В России кесарево сечение делают по показаниям, однако для ребенка это может иметь некоторые негативные последствия. В частности, отмечают, что у таких детей выше риск развития неврологической патологии, болезней органов дыхания и аллергических болезней, передает MK.RU. Кроме того, в течение первого года у женщин, родивших таким способом, чаще развивается хроническая диарея и анемия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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