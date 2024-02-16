Мировое большинство поддержало идею «Единой России»

16 февраля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о важности формирования «антисанкционной коалиции» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» провела международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На нем присутствовали представители из более 55 стран мира — свыше 400 участников. Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам форума. Он отметил, что РФ сделала многое для крушения основ колониальной системы. Также страна оказала серьезную поддержку тем государствам, которые в ней нуждались. «Сегодня мы готовы объединять усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного миропорядка», — заявил Владимир Путин. На форуме были представители из стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что всех участников объединяет одно — стремление к полноценному развитию в многополярном мире. «Наши партии должны вместе противодействовать неоколониальным практикам и формировать повестку позитивного сотрудничества на долгосрочную перспективу. Кроме того, наши партии могли бы придать серьезный импульс формированию „антисанкционной коалиции“», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит пресс-служба « Единой России ». Еще недавно с подачи Запада считалось, что страны Азии, Африки и Латинской Америки — этой «третий мир». Однако сейчас эта концепция терпит крах. Государства активно развиваются, выступая за равенство всех стран и цивилизационное многообразие, поделился Медведев. В качестве примера безответственного поведения Запада он привел конфликт на Украине, а Киев назвал слепым орудием, направленным против России. Также Медведев предложил рассмотреть на Генассамблее ООН возможность учредить День памяти жертв колониализма 14 декабря. По его словам, уже пора приступить к объективной оценке тех действий, которые были совершены в колониальный период. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера согласился с тем, что современные практики неоколониализма мешают развиваться странам Африки. Он пожелал, чтобы форум «За свободу наций!» превратился в организацию, которая постоянно работает. Представители иностранных государств поблагодарили Россию за проведение мероприятия. Важность противодействия неоколониализму подчеркнули все участники форума. «Необходимо сообща отстаивать право всех стран на развитие и процветание, содействовать развитию глобализации в более общедоступном направлении. Защищать мир и стабильность во всем мире, категорически выступать против гегемонии во всех ее проявлениях», — заявил заведующий международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао. Он отметил стремление России и других стран участниц форума в развитии многополярного мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» провела международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На нем присутствовали представители из более 55 стран мира — свыше 400 участников. Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам форума. Он отметил, что РФ сделала многое для крушения основ колониальной системы. Также страна оказала серьезную поддержку тем государствам, которые в ней нуждались. «Сегодня мы готовы объединять усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного миропорядка», — заявил Владимир Путин. На форуме были представители из стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что всех участников объединяет одно — стремление к полноценному развитию в многополярном мире. «Наши партии должны вместе противодействовать неоколониальным практикам и формировать повестку позитивного сотрудничества на долгосрочную перспективу. Кроме того, наши партии могли бы придать серьезный импульс формированию „антисанкционной коалиции“», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Еще недавно с подачи Запада считалось, что страны Азии, Африки и Латинской Америки — этой «третий мир». Однако сейчас эта концепция терпит крах. Государства активно развиваются, выступая за равенство всех стран и цивилизационное многообразие, поделился Медведев. В качестве примера безответственного поведения Запада он привел конфликт на Украине, а Киев назвал слепым орудием, направленным против России. Также Медведев предложил рассмотреть на Генассамблее ООН возможность учредить День памяти жертв колониализма 14 декабря. По его словам, уже пора приступить к объективной оценке тех действий, которые были совершены в колониальный период. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера согласился с тем, что современные практики неоколониализма мешают развиваться странам Африки. Он пожелал, чтобы форум «За свободу наций!» превратился в организацию, которая постоянно работает. Представители иностранных государств поблагодарили Россию за проведение мероприятия. Важность противодействия неоколониализму подчеркнули все участники форума. «Необходимо сообща отстаивать право всех стран на развитие и процветание, содействовать развитию глобализации в более общедоступном направлении. Защищать мир и стабильность во всем мире, категорически выступать против гегемонии во всех ее проявлениях», — заявил заведующий международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао. Он отметил стремление России и других стран участниц форума в развитии многополярного мира.